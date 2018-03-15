Android telefona nasıl format atılır?

Bundan çok yakın bir zaman öncesine kadar, insanların kafalarında sıraya girmeden fatura yatırmak gibi şeylerin olması imkansızdı. Gelişen teknolojiyle beraber akıllı telefonlar da hayatımızın büyük bir parçası oldular. İnsanlar, neredeyse bütün işlerini akıllı telefonlarından hallediyorlar. Fatura yatırma, para gönderme vs. Ancak, bu işlerin olması için de cihazın sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Ağırlaşan veya büyük bir sorunu olan telefonlar için, kullanıcıların, format atması gerekiyor.

Bu yazımızda Android işletim sistemine sahip kullanıcılara, nasıl format atabileceklerini anlatacağız. İşte Android için adım adım format atma yolları!

1- Bunlardan ilki en basit ve en sıradan olanı. Telefonunuzun yavaşladığını hissettiğiniz anda devreye giren bu yöntem gerçekten de işe yarıyor. Bu format işlemini gerçekleştirmek için önce, "Menü" bölümüne gidin. Ardından, "Ayarlar" bölümünü açın. "Ayarlar" bölümünü açtığınızda karşınıza; ya "Yedekle ve Sıfırla" ya da "Fabrika Ayarlarına Geri Dön" bölümü çıkacak. Bunlardan birisini seçtiğinizde, cihazınız, ilk günkü haline dönecektir.

2- İkinci format atma yöntemi, az bilinen ama daha basit olan bir yöntem. Öncelikle cihazının arama bölümünü açın. Ardından *2767*3855#'yi tuşlayın ve arama yapın. Android cihazınız, eski haline dönecektir.

3- Üçüncü sıradaki yöntem, yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerden biraz daha zor. Ancak, telefonunuz donduğu anda, yani yukarıdaki işlemlerden hiçbirini yapamadığınız anda, bu yöntem devreye giriyor. Öncelikle telefonunuzu kapatın. Ardından "home" tuşuna yani telefonun orta alt kısmında yer alan tuşa ve güç butonuna aynı anda basılı tutun. Telefonunuzun açılmasını bekleyin. Ardından karşınıza çıkan ekran sonrası şu işlemleri takip edin: wipe data > factory reset > reboot now. Bu üç işlemi yaptıktan sonra, cihazınız yine formatlanacaktır.