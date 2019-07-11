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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

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Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Android Q güncellemesinin test sürecinin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Google, yeni işletim sistemine son şeklini verirken, Android Q güncellemesini alacak telefonlar da bugünden belli oldu. En çok merak edilen nokta ise, Huawei telefonların Android Q güncellemesi alıp almayacağı...

Android Q güncellemesi, işletim sistemine pek çok yenilik getirecek. Son olarak aktif hale gelen Android Q Beta güncellemesinde beyaz çizgiler sayesinde kullanıcılara hangi yönlere doğru kaydırma hareketleri yapabilecekleri gösterilirken, diğer yandan işletim sisteminde karanlık modu tercih edenler için karanlık açılış animasyonu kullanıma sunulmuş durumda. Şöyle ki, Android Q'da karanlık mod ya da gece modunu aktif hale getirdiğinizde telefonunuzu yeniden başlatırsanız karanlık bir açılış animasyonu görüyorsunuz. Google, bunu bile düşünmüş!

Peki Android Q güncellemesini alacak telefonlar hangileri? 

Google 

– Pixel
– Pixel XL
– Pixel 2
– Pixel 2 XL
– Pixel 3
– Pixel 3 XL
– Pixel 3a
– Pixel 3a XL

ASUS

– Asus Zenfone 5Z
– Asus Zenfone 6

BlackBerry

– BlackBerry Key2

Essential Phone

– Essential Phone

 

Honor

– Honor 20 Lite
– Honor 20
– Honor 20 Pro

LG

– LG G8

Motorola

– Moto One
– Moto One Power
– Moto One Vision
– Moto G7
– Moto G7 Play
– Moto G7 Power
– Moto X4 Android One

OnePlus

– OnePlus 6
– OnePlus 6T
– OnePlus 7
– OnePlus 7 Pro

Nokia

– Nokia 8.1
– Nokia 9 PureView
– Nokia 8 Sirocco
– Nokia 7.1
– Nokia 6.1
– Nokia 5.1
– Nokia 4.2
– Nokia 3.2
– Nokia 2.2

Samsung

– Galaxy Fold
– Galaxy S10 serisi
– Galaxy S9 serisi
– Galaxy Note 9
– Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
– Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
– Galaxy J8+, J8, J6+, J6
– Galaxy M30, M20, M10
– Tab S5e, Tab S4
– Tab A 10.1 (2019)
– Tab A 10.5 (2018)

Redmi

– Redmi K20 Pro – Q4 2019
– Redmi K20 – Q4 2019
– Redmi Note 7 – Q1 2020
– Redmi Note 7 Pro – Q1 2020

Sony

– Sony Xperia XZ3

Xiaomi

– Xiaomi Mi 9 – Q4 2019
– Xiaomi Mi 9 SE – Q4 2019
– Xiaomi Mi 8 – Q4 2019
– Xiaomi Mi 8 Pro – Q4 2019
– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – Q4 2019
– Xiaomi Mi MIX 2S – Q4 2019
– Xiaomi Mi MIX 3 – Q4 2019
– Xiaomi Mi MIX 3 5G – Q4 2019
– Xiaomi Mi A2
– Xiaomi Mi A2 Lite
– Pocophone F1

Bu kapsamda Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar da belli oldu.

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G
-Huawei P Smart 2019
-Huawei P Smart + 2019
-Huawei P Smart Z
-Huawei P20 Pro
-Huawei P20
-Huawei Mate 10
-Huawei Mate 10 Pro
-Huawei Mate 10 Porsche Design
-Huawei Mate 20 Lite
-Huawei Mate 20 RS Porsche Design

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