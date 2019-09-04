Android güncellemelerini en hızlı hangi telefonlar alıyor?
Belirli aralıklarla yayınlanan ve kazandırdığı yeni özelliklerle birlikte bir dizi güvenlik açığını da kapatan Android güncellemeleri, bazı kullanıcılara hızlıca ulaşırken, bazıları ise çok uzun bir süre beklemek durumunda kalabiliyor. Peki en hızlı Android güncellemesi alan telefonlar hangileri?
Cointerpoint Research tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, en yeni Android güncellemelerini en hızlı şekilde kullanıcılarına yansıtan telefon markalarını ortaya çıkardı. Eğer Android güncellemesini beklemeden almak istiyorsanız piyasada bu konuda hayli hızlı olan telefon markaları şöyle: Nokia, Samsung, Xiaomi ve Huawei. Bu telefon markalarına ait telefonlar vakit kaybetmeden güncellemeyi kullanıcılarına sunabiliyor.
Bazı rakamlar da paylaşan Cointerpoint Research'e göre Nokia, 2018'in üçüncü çeyreğinden bu yana sattığı telefonların yüzde 96'sını Android Pie'a güncelleyerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İkinci sırada yüzde 89 ile Samsung, üçüncü sırada yüzde 84 ile Xiaomi ve dördüncü sırada yüzde 82 ile Huawei bulunuyor.
Hızlı Android güncellemesi alan telefon markalarının arasında Çinli OnePlus'ın yer almaması ise oldukça dikkat çekici.
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