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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Android güncellemelerini en hızlı hangi telefonlar alıyor?

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Android güncellemelerini en hızlı hangi telefonlar alıyor?

Belirli aralıklarla yayınlanan ve kazandırdığı yeni özelliklerle birlikte bir dizi güvenlik açığını da kapatan Android güncellemeleri, bazı kullanıcılara hızlıca ulaşırken, bazıları ise çok uzun bir süre beklemek durumunda kalabiliyor. Peki en hızlı Android güncellemesi alan telefonlar hangileri?

Cointerpoint Research tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, en yeni Android güncellemelerini en hızlı şekilde kullanıcılarına yansıtan telefon markalarını ortaya çıkardı. Eğer Android güncellemesini beklemeden almak istiyorsanız piyasada bu konuda hayli hızlı olan telefon markaları şöyle: Nokia, Samsung, Xiaomi ve Huawei. Bu telefon markalarına ait telefonlar vakit kaybetmeden güncellemeyi kullanıcılarına sunabiliyor. 

Bazı rakamlar da paylaşan Cointerpoint Research'e göre Nokia, 2018'in üçüncü çeyreğinden bu yana sattığı telefonların yüzde 96'sını Android Pie'a güncelleyerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İkinci sırada yüzde 89 ile Samsung, üçüncü sırada yüzde 84 ile Xiaomi ve dördüncü sırada yüzde 82 ile Huawei bulunuyor.

Hızlı Android güncellemesi alan telefon markalarının arasında Çinli OnePlus'ın yer almaması ise oldukça dikkat çekici.

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