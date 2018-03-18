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    Android gerçekten ne kadar güvenli?

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Dünyada, neredeyse 2.5 milyar kişi Android işletim sistemini kullanıyor. Peki, Android işletim sistemi ne kadar güvenli? 2017 yılının Mayıs ayında Google'ın siber güvenlik biriminin başına geçen David Kleidermacher, Android'in ne kadar güvenli olduğunu anlattı.

    Google siber güvenlik biriminin başı David Kleidermacher, Android işletim sisteminin, en az iOS kadar güvenli olduğu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre Google, 2017 yılında, Android işletim sisteminin güvenlik konusu için çok uğraştı. Ayrıca, Android'in bünyesinde barındırdığı sistemin, birçok sektöre yön verdiği anlaşıldı. Bu başarının ise Mayıs 2017'de Google'ın siber güvenlik biriminin başına geçen David Kleidermacher tarafından sağlandığı düşünülüyor. 

    Şu anda akıllı telefon kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorun; bilgi sızması. Sahte hesaplar tarafından gelen link'lere olacaktan habersiz bir şekilde tıklayan kullanıcılar, kendi kendilerini ateşe atıyorlar. Google, bu konuda da PHA olarak adlandırılan potansiyel zararlı uygulamalardan kullanıcılarını korumak için Google Play servislerini Google Play Protect adlı bir yazılımla tarıyor.

    Android gerçekten ne kadar güvenli

    Bu yazılım ise zararlı uygulamaları ve kullanıcıları kandırmaya yönelik içerik taşıyan web sitelerini fark ediyor. Böylelikle Android kullanıcıları, zararlı uygulamalardan korunuyor. Ayrıca, Google Play Protect, bu zamana kadar yaptığı taramalar sonucu 39 milyondan fazla zararlı uygulamayı kaldırmış durumda. 

    Etiketler: android , google play preotect , David Kleidermacher
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