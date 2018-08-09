Android 9 Pie ile gelen tüm yenilikler

Android, ilk olarak yaklaşık 10 yıl önce yayınlandığında bitmemiş, sorunlu, bununla birlikte potansiyeli olan, heyecan verici bir platformdu. Mobil işletim sistemi, artık Apple'ın iOS'u kadar akıcı. Android 9 Pie'da büyük bir değişik yapmaya ihtiyaç duymayan Google, birçok arayüz ayarlaması, yeni bir gezinti yöntemi ve telefonla çok fazla zaman geçirmenizi önleyecek araçlar sunuyor.

Görünüm

Android Pie, sisteme biraz daha kavis ve renk getiriyor. Büyük bir değişiklik yok ancak bazı köşelerin yumuşatıldığını görüyoruz. Örneğin Ayarlar menüsünde artık renkli simgeler var. Hızlı Ayarlar çubuğu ise düz simgeler yerine mavi dairelere yer veriyor.

Sağlık

Zaman, hepimizin en değerli kaynaklarından bir tanesi. Android Pie'ın yeni Dashboard işlevi, her gün telefonda ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteriyor ve bu sürenin dağılımını uygulamalara göre listeliyor. Aynı işlev sayesinde telefonun kilidini kaç kez açtığınızı, kaç uyarı aldığınızı da görebiliyorsunuz. Facebook'ta ne kadar zamanımızı boşa geçirdiğimizi görmek, bazılarımız için faydalı olabilir.





Kullanım Limitleri

Dijital disiplini daha sıkı tutmak elinizde. Android Pie'ın yeni işlevi App Timers, uygulama bazında süre sınırı belirlemenize izin veriyor. Bu süre her gece yarısı baştan başlıyor. Süre sınırı dolmaya yaklaştığında bir uyarı alıyorsunuz. Süre bittiğinde ise uygulama simgesi gri hale geliyor. Evet, Instagram simgeniz grileşiyor.

Gece Modu

Android Oreo, Night Light işleviyle yatmaya yakın saatlerde ekrandaki mavi ışığı azaltarak gözlerinizi rahatlatıyor, uyku kalitenizi iyileştirmeye çalışıyordu. Yeni Wind Down işlevi ise bir adım ileri gidiyor ve "yatma zamanı" geldiğinde ekranı gri hale getiriyor ve Rahatsız Etme modunu açıyor. Wind Down sayesinde sağlıksız telefon kullanımının önüne geçmek, kolaylaşıyor.





Parlaklık Kontrolü

Android Oreo, parlaklığı ortam koşullarına göre ayarlıyordu. Bu işlev, artık her tür telefonda var. Android Pie, yeni Adaptive Brightness işleviyle biraz daha akıllı davranıyor ve farklı koşullarda ne tür ayarlamalar yaptığınızı öğreniyor.

Pil Yönetimi



Android Pie, arka plandaki güç kullanımını Adaptive Battery sayesinde daha görünür yapıyor. Böylece Android, uygulamalara kullanım sıklığına göre davranıyor. Nadiren kullandığınız uygulamalar, en temel arka plan izinlerini kullanabiliyorlar. Bu durumda uyarılar gecikebiliyor ancak sonuçta daha az pil tüketimi gerçekleşiyor. Sık kullandığınız uygulamalar etkilenmiyor.





Uygulama Yapay Zekası



Android 9 Pie, kullanacağınız işlevleri siz aramadan önce tahmin ederek önünüze getiriyor. Bu birini aramayla ilgili bir kısayol, Spotify'daki bir çalma listesini devam ettirme veya taksi çağırmaya yönelik bir kısayol olabiliyor. Kısayollar, uygulamalar menüsünün üst sırasında görünüyor. Uygulama eylemleri, Google Asistan ve Play Store'daki arama çubuğunda da görüntüleniyor.

Ses Kontrolü



Android Pie, ses düğmelerini varsayılan olarak medya sesine atıyor. Böylece video çalmadan önce sesini kısabiliyorsunuz. Yani otobüste başlattığınız video son sesle açılmadan önce sesi kısmanız mümkün. Bunun yanında ses arayüzünde artık bir sustur / normal / sadece titreşim düğmesi yer alıyor. Uyarı sesi seviyesini sıkça ayarlıyorsanız, bu değişiklik hoşunuza gitmeyebilir. Uyarı sesini ses kaydırma çubuğunun altındaki Ayarlar kısayolu ile değiştirebiliyorsunuz.

Kopyalayıp Yapıştırma



Android Pie, kopyalama yapıştırma işini nihayet kolaylaştırıyor. Herhangi bir cümleye uzun dokunduğunuzda parmağınızın altında ne olduğunu gösteren bir büyüteç görüntüleniyor. Böylece metni doğru biçimde, çok daha kolay seçebiliyorsunuz. Bu işlev kulağınıza yabancı gelmiyor olabilir, çünkü iPhone'da uzun zamandır var.





Gezinti



Android P, beyaz bir hap gibi görünen, tek bir giriş düğmesi sunuyor. Bu düğmeye bastığınızda her zamanki giriş düğmesi gibi davranıyor. Düğmeyi yukarı sürüklerseniz, son uygulamalar ekranı açılıyor. İkinci kez sürüklerseniz, uygulama çekmecesini görüyorsunuz. Yani Android Pie, hareket tabanlı bir yaklaşımı kabul ediyor. İçeriksel geri düğmesi, sadece "geri gidilebildiğinde" görünüyor. Düğme örneğin giriş ekranında görünmüyor.

Bu yeni gezinti sistemi isteğe bağlı ve dilerseniz klasik yazılımsal düğmelere geri dönebiliyorsunuz.

Son Uygulamalar



Android Oreo, son uygulamaları üç boyutlu bir kart yığını olarak gösteriyordu. İşlev yeterince iyiydi ancak Android Pie'ın hareket tabanlı gezinti yöntemine tam uymuyor. Bu yüzden Android Pie, iPhone'daki gibi bir uygulama geçişi yöntemine başvuruyor. Uygulama ön izlemeleri, üst üste değil, yan yana düz kartlar halinde gösteriliyor. Yeni Son Uygulamalar ekranının görsel tasarımla daha uyumlu göründüğünü söyleyebiliriz.



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