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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
09.08.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Anahtarsız arabalar nasıl 10 saniyede çalınabiliyor?

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Anahtarsız arabalar nasıl 10 saniyede çalınabiliyor?

İngiltere'de çok satılan bazı yeni anahtarsız otomobillerin 10 saniye içinde çalınabileceği ortaya çıktı. Bu arabaların bir kısmı Türkiye'de de satılıyor.

Bu sistemin kullanıldığı arabalarda sürücüler, anahtarlarını ceplerinden çıkarmadan araçlarına girebiliyor ve motoru çalıştırabiliyor.

İngiltere'de yayımlanan "What Car?" adlı otomobil dergisi, anahtarsız sistemle çalışan yedi araba modelinin güvenliğini test etti.

Testler sırasında uzmanların DS 3 Crossback ve Audi TT RS'e girmesi 10'ar saniye aldı. Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE ise 30 saniyede 'çalındı'.

Otomobillerin güvenlik karnesi

DS 3 Crossback Puretech 155 Ultra Prestige - 10 saniyede çalındı.

Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE (2018 model) - 30 saniyede çalındı.

Land Rover Discovery SD6 306 HSE - Uzmanlar arabaya 20 saniye içinde girdi ama aracı hareket ettiremedi.

BMW X3 xDrive20i M Sport (2018 model) - 60 saniye içinde çalındı. (Arabayı sadece "akıllı anahtar" aktifken çalmak mümkün.)

Audi TT RS Roadster - 10 saniyede çalındı. (Sadece akıllı anahtar aktifken)

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 140 ST-Line X - 60 saniye içinde çalındı. (Sadece akıllı anahtar aktifken)

Mercedes A-Class A220 AMG Line - 50 saniyede çalındı. (Sadece akıllı anahtar aktifken)

Ölçülen zamanlar, kapının açılıp arabanın çalıştırılmasına kadar geçen süreyi kapsıyor.

İngiltere ve Galler'de araba hırsızlıkları 2018'de son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıktı ve toplam 106 bin araç çalındı.

İngiliz Sigortacılar Birliği'nin verilerine göre 2019'da sigorta şirketlerinin hırsızlık için yaptığı ödemeler son yedi yılın en yüksek seviyesinde. Ancak birliğin yayımladığı verilerde ödenen tazminatların ne kadarının anahtarsız arabalara ait olduğu belirtilmedi.

Audi'leri üreten VW Group yetkilileri, araçların güvenliklerini artırmak için polisle işbirliği yaptıklarını açıkladı.

DS'in ana şirketi PSA Group'tan yapılan açıklamada araçlardaki potansiyel güvenlik açıkları için özel bir ekip oluşturulduğu ve bu ekibin polisle birlikte hırsızların yöntemlerini incelediği belirtildi.

Açıklamada yeni arabalarda sürücülerin istemeleri halinde anahtarsız giriş sistemini devre dışı bırakabileceklerine dikkat çekildi.

Jaguar Land Rover'ın açıklamasında ise "Test edilen Discovery Sport modeli artık üretilmiyor. Şimdiki Discovery Sport'ta ise bu tür saldırıları önleyecek teknoloji mevcut" denildi.

Hırsızlar arabaları nasıl çalıyor?

Hırsızlar, genellikle çift kişilik ekipler halinde çalışıyor ve evlerin önüne park etmiş araçları hedef alıyor.

Hırsızlardan biri elindeki bir sinyal yükselticiyle arabanın yanında duruyor. Bu cihaz, arabadan anahtara gönderilen sinyali güçlendiriyor. Arabanın gönderdiği sinyal evdeki anahtarı arıyor.

Diğer kişi ise evin yakınında duruyor. Elindeki cihaz anahtara gelen sinyali tekrar arabaya aktarıyor ve sistem yanıltılıyor. Araç, sahibinin geldiğini düşünerek kapıları açıyor.

Otomotiv şirketleri anahtarsız arabaları hedef alan hırsızlıkları önlemek için hareket algılama teknolojisi gibi yeni teknolojiler geliştiriyor.

What Car? uzmanları bu sistemin olduğu arabalara giremedi.

 

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