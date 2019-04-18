Anadolu’da dijital dönüşüm projelerine odaklandı

Büyük küçük her ölçekten firmanın rekabet gücünü artırmasının dijital dönüşüm projeleri ile gerçekleşeceğine inanan Zyxel, odağını Anadolu’ya çevirdi. Zyxel Akademi Projesi ile iş ortaklarının yetkinliğini daha da artırmayı hedefleyen firma, özelikle Anadolu illerinde sahada kendi adına faaliyet gösteren ağ uzmanlarına yatırım yapma kararı aldı.

Teknoloji dünyasının dinamik yapısının yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kıldığını belirten Zyxel Türkiye Kanal Müdürü Tuğba Şişik, “Saha personelimizin güncel çözümlerimiz hakkında geniş bilgi birikimine sahip olması ve projelerde doğru teknolojiyi yani doğru ürünleri konumlandırması müşteri memnuniyetini en uç noktaya taşıyor. Hayata geçireceğimiz “dijital dönüşüm projeleri” ile ülkemizin dijitalleşme sürecine katı sağlamak istiyoruz” dedi.

Zyxel Akademi Projesi ile tamamı Türkçe zengin bir içerik oluşturduklarını sözlerine ekleyen Şişik, şöyle konuştu:

Dijital eğitim portalımızda ürün bilgisinden, sertifika programlarına ve etkili satış tekniklerine kadar birçok konu, farklı başlıklar altında iş ortaklarımızın kullanımına hazır hale getirildi. Stratejik iş ortaklarımızın 7/24 erişim sağlayabileceği bu eğitim portalında, en yeni uzaktan eğitim teknolojilerini kullandık. Projeye geçtiğimiz yıl, Haziran ayında başladık. Hali hazırdaki yüzlerce ürün ve teknoloji sunumu sadeleştirildi ve daha kolay anlaşılır hale getirildi.

Hedef Yıl Sonuna Kadar 1000 İş Ortağımızın Sertifika Alması

Geldiğimiz noktada Zyxel Akademi çatısı altında 10 farklı eğitim ve sınav içeriği bulunmakta. Ürün ve çözüm bilgisi, teknoloji trendleri ve başarı ile hayata geçirilen projelerin anlatıldığı bu özgün içeriklerden iş ortaklarımız bir sınava tabi tutuluyor olacak. Bahsi geçen sınavlara ise maksimum 3 giriş hakkı tanınıyor. Süreç sonunda başarılı olan partner’lar, sertifika almaya hak kazanıyor. Oluşturulan bu yeni model ile tüm iş ortaklarımızdaki BT yöneticilerinin bu eğitimleri almasını zorunlu kıldık. 2019 sonu itibari ile 1000 iş ortağımızın eğitimlerini tamamlamasını amaçlıyoruz.

Projeyi, uzaktan eğitim alanında deneyime sahip ABI şirketi ile gerçekleştirdik. Dinamik ve esnek bir altyapıya sahip olan platform, belirli aralıklarla sürekli güncelleniyor olacak.”

Tuğba Şişik, 2019 yılında Anadolu’da Zypartner sayısını artırmak için ne gibi faaliyetlerde bulunacaklarını ise şöyle özetledi:

Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz partner programımız beklentilerimizin üzerinde bir başarıya ulaştı. Partner sayımızı artırdığımız gibi, iş ortaklarımız ile iletişimi daha da kuvvetlendirdik. Sahada bizler adına faaliyet gösteren yeni nesil ağ teknolojileri uzmanlarının bilgi birikimi ve sunduğu kaliteli hizmet, iş hacmimizin artmasına vesile oluyor. Bu yıl özelikle Anadolu’ya yönelik saha çalışmalarımız olacak. Çeşitli illerde; Gaziantep, Adana, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Konya’da etkinlik organize edeceğiz. Anadolu’nun dijitalleşmesi için Zyxel Türkiye olarak elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Road Show kapsamında Türkiye genelinde 9 pilot il belirledik. Buralardaki tüm aktif ve potansiyel bayiler ile iletişim halinde olacağız. İlk olarak Adana’da bir etkinlik planlıyoruz.

Her Firmanın Kendine Has Dijital Dönüşüm Reçetesi Olmalı

Zyxel’in 2019 yılında 30. yılını kutladığını da anımsatan Şişik, sözlerine şöyle son verdi:

“Bugüne dek global anlamda 700.000’den fazla KOBİ ve işletmenin bağlantı problemlerini çözdük, yaklaşık olarak 100 Milyon son kullanıcıya ulaştık. Bu yeni yapılanma ile özelikle Anadolu’da her firmanın rekabet avantajı elde etmesi için kendine özgü dijital dönüşüm reçetesini yazmasına destek olacağız. Bunun için gerekli donanım ve yeteneğe sahip bir istihdam havuzu oluşturuyoruz. Anadolu’da her ölçekten şirketin ve özellikle de KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolunda atacakları adımları hızlandırmalarına yardımcı olacağız. Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağına inancımız tam. Türkiye'deki her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlamak üzere yola çıktık.”