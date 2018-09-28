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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.09.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Amerikan oy makinelerine siber saldırı düzenlemek çocuk oyuncağı

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Amerikan oy makinelerine siber saldırı düzenlemek çocuk oyuncağı

Dünyanın en önde gelen siber korsanları, ABD'nin bilgisayar programlarıyla oy verme sistemini inceleyerek rapor yayımladı. Oy kullanma makinalarındaki kusurların vahim düzeyde olduğunu belirten rapora göre 10 yıl önce şikayet edilmesine rağmen 23 eyalette kullanılmaya devam edilen M650, uzaktan hacklenebilir.

ABD'de Rusya'nın Kasım 2016 seçimlerine müdahale ederek Donald Trump'ın başkan seçilmesini sağladığı iddiaları 1 yılı aşkın süredir devam eden devlet soruşturmalarına rağmen kanıtlanamazken konuya 'uzmanları' el attı. Dünyanın en önde gelen siber korsanları, Amerikan seçim sistemini hacklemek için devletlerin en üzt düzey teknolojilerine ihtiyaç olmadığı, isteyen herkesin bunu yapabileceği sonucuna vardı.

Sputnik'in haberine göre en büyük siber korsan (hacker) konferanslarından biri olan ve her yıl Las Vegas'ta düzenlenen DEF CON'da, geçen ay 'oylama köyü' kuruldu. Çeşitli bilgisayar sistemlerini hacklemek yoluyla Amerikan seçim altyapısının eksik, noksan, kusurlarının belirlenmesi çalışması yürütüldü. Bu çalışmadan çıkan 50 sayfalık rapor dün yayımlandı.

Kasımda ABD Kongresi seçimlerinin düzenlenmesine birkaç hafta kala yayımlanan hacker raporuna göre, Amerikan oy atma makineleri çok ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

Oy kullanma programlarında büyük kusurlar ve boşluklar olduğunu belirten rapor, 23 eyalette kullanılan bir tip makinenin, taa 10 yıl önce bildirilmiş bir siber güvenlik eksiğiyle hala hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı. 

M650 isimli bu elektronik oy tarayıcısının en basit siber saldırılara açık olduğunun ve uzaktan hacklenebileceğinin altı çizildi.

Oy kullanma makinalarındaki eksikliklerin sayısını ve vehamet düzeyini 'afallatıcı' diye niteleyen hackerlar, şu uyarıyı yaptı:

Bu raporda anahatları çizilen sorunlar, oy kullanmanın verimliliği açısından düzeltilmesi gereken seçim idaresi kusurlarından ibaret değil. Daha ziyade kritik önemdeki altyapımıza yani ulusal güvenliğimize yönelik ciddi riskler anlamına geliyor.

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