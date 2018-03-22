Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi'nin dizisine 500 milyon dolar

Son zamanlarda internet üzerinden izlenen diziler giderek artıyor. Netflix ve Amazon gibi platformlar birbirleri ile yarışmak için büyük hamleler atıyor. Bu büyük hamlelerden biri de Amazon'dan geldi. Amazon efsanevi edebiyat ve sinema eseri olan Yüzüklerin Efendisi'ni dizi yapıyor. Hikayenin televizyon hakları için 250 milyon dolar ödeyen Amazon, 500 milyon dolar da sadece 2 sezon ve pazarlama kampanyaları için ödeyecek.

Yüzüklerin Efendisi'nin film üçlemesine ise pazarlama giderleri hariç 281 milyon dolar ödenmişti. Amazon bu maliyeti yaklaşık olarak 2 katına çıkararak dünyanın en pahalı dizisini çekmeye hazırlanıyor. Şuan çekilen en pahalı televizyon dizisi olan Game of Thrones'un, 6. sezonuna 100 milyon dolar para harcanmıştı. Amazon diziyi Amazon Prime üyelerine özel olarak yayınlayacak.