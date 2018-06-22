Amazon’dan "ödemeden önce dene" yeniliği
Amazon, geçen hazirandan bu yana Prime Wardrobe hizmetinin denemelerini yapıyordu. Şirket bu hizmeti tüm Prime kullanıcılarının kullanımına açtı.
Prime Wardrobe, müşterilere ürünün ücretini ödemeden önce, ürünü deneme fırsatı sunan test aşamasındaki bir hizmetti. Amazon tarafından test amaçlı başlatılan hizmet artık tüm Amazon Prime müşterilerinin kullanımına açıldı.
Prime Wardrobe’da bulunan öğeler, Amazon’un sattığı kadın, erkek, çocuk ve bebek giyim öğelerini kapsıyor. Amazon üzerinden siparişinizi verdiğinizde kargonuz size ulaştıktan sonra aldıklarınızı bir hafta içinde koşulsuz iade edebiliyorsunuz. Bir haftalık süre sonunda iade edilmeyen kıyafetlerin ücreti ise kredi kartınızdan otomatik olarak tahsil ediliyor.
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