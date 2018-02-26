Amazon Türkiye’ye ne zaman gelecek?

konuşuluyordu. Girdiği ülkelere o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’ye girişi tarihi belli oldu. Toptancı ve satıcılara "hazır olun" mesajı veren Amazon’un mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de test satışlarına başlayacağı belirtildi. Amazon’un Türkiye piyasasına ortalamanın altında bir komisyon oranıyla girmesi beklenirken e-ticaretten perakende sektörüne kadar tüm alanlarda kartlar yeniden karılacak.

eBay’in Gittigidiyor’un satın almasının ardından Amazon’un da Türkiye’ye yönelik bir hamle yapması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl bu yönde ilk adımını atan Amazon şirket kurduğunu ilan etmişti. Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Amazon Turkey Services’in hiç beklemeden Türkiye’de toptancı ve satıcılarla irtibata geçtiği öğrenildi. Türkiye ekibiyle komisyon oranlarından ürün yelpazesine kadar pazar araştırması yapan firma, büyük tedarikçilerle de bir araya gelerek beklentilerini dinledi. Amazon’un en çok sorduğu soru ise “ne kadar komisyon ödüyorsunuz” oldu. Komisyon oranlarının ortalama yüzde 15’lerde olduğu sektöre Amazon’un ortalama yüzde 10 komisyon oranı ile gireceği konuşulanlar arasında.



KENDİ ADIYLA GİRECEK

Girdiği ülkelere o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlarken, gelen haberler de o yönde. Gelen haberlere göre firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor. Amazon’un Türkiye’deki faaliyetlerine ise mart ayı sonunda büyük bir lansmanla başlaması bekleniyor. Toptancı ve satıcılara “Mart ayı için hazırlık” olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.