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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Fotoğraf: iStock
20.11.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Amazon.com.tr’den Beklenen Cuma’ya özel binlerce fırsat

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Amazon.com.tr’den Beklenen Cuma’ya özel binlerce fırsat

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım’da başlayacak, 2 Aralık gün sonuna kadar yedi gün boyunca devam edecek. Kampanya dönemi boyunca her gün elektronik ve teknolojik ürünlerden oyuncaklara, spor ekipmanlarından giyim ve ev aletlerine birçok ürün yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunulacak. Ek olarak Türk işletmelerine aralarında ABD’nin de olduğu 180’i aşkın ülkeye doğrudan satış müjdesi veren Amazon.com.tr’nin indirim döneminde binlerce KOBİ de yüzlerce fırsatla yer alacak.

Amazon.com.tr, 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yedi gün boyunca sürecek ve tüketicilere binlerce lira tasarruf etme olanağı sunan şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyasına hazırlanıyor. Tüketicileri uygun fiyatlı birçok hediye seçeneğiyle buluşturacak Beklenen Cuma kampanyasında, popüler ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de sunulacak.

Geçtiğimiz yıl tüketicilere yılın belirli dönemlerinde en fazla ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri cazip fiyatlarla sunma amacıyla Türkiye pazarına giren Amazon.com.tr, açıldığı günden bu yana milyonlarca ürün satışına imza attı. Amazon.com.tr’nin ikinci Beklenen Cuma indirimleri, çok daha büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor.

 

Amazon.com.tr’den Beklenen Cuma’ya özel binlerce fırsatAmazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott konuyla ilgili “Tüketicilerimiz için yılın bu zamanında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İndirim döneminde Türkiye’deki müşterilerimizi ikinci Beklenen Cuma indirim kampanyamızla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. 7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunacağız. Müşterilerimiz, oldukça geniş kapsamdaki çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla ulaşacak ve ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak” dedi.

Tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak ve indirimler gün geçtikçe büyüyecek.

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