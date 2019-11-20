Amazon.com.tr’den Beklenen Cuma’ya özel binlerce fırsat
Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım’da başlayacak, 2 Aralık gün sonuna kadar yedi gün boyunca devam edecek. Kampanya dönemi boyunca her gün elektronik ve teknolojik ürünlerden oyuncaklara, spor ekipmanlarından giyim ve ev aletlerine birçok ürün yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunulacak. Ek olarak Türk işletmelerine aralarında ABD’nin de olduğu 180’i aşkın ülkeye doğrudan satış müjdesi veren Amazon.com.tr’nin indirim döneminde binlerce KOBİ de yüzlerce fırsatla yer alacak.
Amazon.com.tr, 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yedi gün boyunca sürecek ve tüketicilere binlerce lira tasarruf etme olanağı sunan şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyasına hazırlanıyor. Tüketicileri uygun fiyatlı birçok hediye seçeneğiyle buluşturacak Beklenen Cuma kampanyasında, popüler ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de sunulacak.
Geçtiğimiz yıl tüketicilere yılın belirli dönemlerinde en fazla ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri cazip fiyatlarla sunma amacıyla Türkiye pazarına giren Amazon.com.tr, açıldığı günden bu yana milyonlarca ürün satışına imza attı. Amazon.com.tr’nin ikinci Beklenen Cuma indirimleri, çok daha büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor.
Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott konuyla ilgili “Tüketicilerimiz için yılın bu zamanında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İndirim döneminde Türkiye’deki müşterilerimizi ikinci Beklenen Cuma indirim kampanyamızla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. 7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunacağız. Müşterilerimiz, oldukça geniş kapsamdaki çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla ulaşacak ve ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak” dedi.
Tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak ve indirimler gün geçtikçe büyüyecek.
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