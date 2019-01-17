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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.01.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Altıncı his teknolojisi çok yakında hayatımızda olacak

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Altıncı his teknolojisi çok yakında hayatımızda olacak

Uzun zamandır görmediğiniz birinin, tam da onu düşünürken karşınıza çıktığı oluyorsa ya da başınıza gelecek bir olayı hemen öncesinde sezebiliyorsanız, altıncı hissinizin kuvvetli olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama böyle bir iddianız yoksa, Silikon Vadisi’nde bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Dr. David Eagleman’a kulak vermenizde fayda var; çünkü ona göre, yakında hepimizin teknolojik bir altıncı hissi olacak!

Silikon Vadisi'nin önde gelen nörobilimcilerinden Dr. David Eagleman, kariyerine insanların dünyayı algılama ve yorumlama biçimlerini inceleyerek başlayan bir bilim insanı. Beynimizin ‘gerçekliği’ nasıl inşa ettiğini ve duyularımızın algılarımızı etkileme sürecini uzun yıllar araştıran Eagleman, zaman içinde teknolojik bir ‘altıncı his’ kavramını takıntı haline getiriyor. Devamında da akademik teorilerini bilim dünyasına sunmak için ‘Neosensory’ çalışmasını başlatıyor.

Eagleman, Neosensory ile ilk olarak duyma kaybı yaşayan insanların, sesleri ve konuşmaları ciltlerinde duymalarını sağlayan, dış verileri tanımlayarak sinir sistemini harekete geçiren bir bileklik tasarlıyor. 600 kişide test edilen bileklik şaşırtıcı şekilde başarılı olunca, kısa sürede teknoloji yatırımcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor ve üretimi için Excel Venture Management şirketinden 10 milyon dolarlık bir yatırım alıyor.

Yapılan açıklamalara göre, ‘’Buzz’’ ismi verilen bu bileklikler 2019 yılı içinde 600 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sunulacak. Bununla birlikte, Dr. David Eagleman bu teknolojiyi farklı ihtiyaç alanları için geliştirmekte de kararlı. Öyle ki, pilotlarının 32 vericiyle uçuş verilerini absorbe etmelerine olanak tanıyan bir yelek tasarımı şimdiden hazır vaziyette.

Giyilebilir teknolojilerin yükselişe geçtiği bir dönemde, bize altıncı his kabiliyeti verebilecek bu teknolojinin kısa bir süre sonra farklı formlarda hayatımıza gireceğini öngörmek çok da zor değil

Ama şimdilik Örümcek Adam hepimizden bir adım önde.

Şinasi Furkan Avcı
twitter.com/snsfrknvc

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