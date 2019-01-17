Altıncı his teknolojisi çok yakında hayatımızda olacak
Uzun zamandır görmediğiniz birinin, tam da onu düşünürken karşınıza çıktığı oluyorsa ya da başınıza gelecek bir olayı hemen öncesinde sezebiliyorsanız, altıncı hissinizin kuvvetli olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama böyle bir iddianız yoksa, Silikon Vadisi’nde bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Dr. David Eagleman’a kulak vermenizde fayda var; çünkü ona göre, yakında hepimizin teknolojik bir altıncı hissi olacak!
Silikon Vadisi'nin önde gelen nörobilimcilerinden Dr. David Eagleman, kariyerine insanların dünyayı algılama ve yorumlama biçimlerini inceleyerek başlayan bir bilim insanı. Beynimizin ‘gerçekliği’ nasıl inşa ettiğini ve duyularımızın algılarımızı etkileme sürecini uzun yıllar araştıran Eagleman, zaman içinde teknolojik bir ‘altıncı his’ kavramını takıntı haline getiriyor. Devamında da akademik teorilerini bilim dünyasına sunmak için ‘Neosensory’ çalışmasını başlatıyor.
Eagleman, Neosensory ile ilk olarak duyma kaybı yaşayan insanların, sesleri ve konuşmaları ciltlerinde duymalarını sağlayan, dış verileri tanımlayarak sinir sistemini harekete geçiren bir bileklik tasarlıyor. 600 kişide test edilen bileklik şaşırtıcı şekilde başarılı olunca, kısa sürede teknoloji yatırımcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor ve üretimi için Excel Venture Management şirketinden 10 milyon dolarlık bir yatırım alıyor.
Yapılan açıklamalara göre, ‘’Buzz’’ ismi verilen bu bileklikler 2019 yılı içinde 600 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sunulacak. Bununla birlikte, Dr. David Eagleman bu teknolojiyi farklı ihtiyaç alanları için geliştirmekte de kararlı. Öyle ki, pilotlarının 32 vericiyle uçuş verilerini absorbe etmelerine olanak tanıyan bir yelek tasarımı şimdiden hazır vaziyette.
Giyilebilir teknolojilerin yükselişe geçtiği bir dönemde, bize altıncı his kabiliyeti verebilecek bu teknolojinin kısa bir süre sonra farklı formlarda hayatımıza gireceğini öngörmek çok da zor değil
Ama şimdilik Örümcek Adam hepimizden bir adım önde.
Şinasi Furkan Avcı
twitter.com/snsfrknvc
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