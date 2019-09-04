Alışverişlerde dolandırılma riskini düşüren uygulama
Mal veya hizmet alıp satarken, finansal faaliyetleri güvence altına alan dijital uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
Gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri hayatımızı günden güne kolaylaştırıyor. Gerek internetten gerekse yüz yüze ya da uzaktan yapılan alışverişlerde ödeme konusu son teknolojiyle daha güvenli bir hale geliyor. Ödeme Bloke Platformu ile artık ürün ve hizmet alışverişlerinde ödeme yaparken ya da ödeme alırken dolandırılma riskinin düşürülmesi sağlanıyor.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlayan Ödeme Bloke Platformu, hizmet, freelance işler, vasıta, emlak, toptan mal gibi alışverişlerde hem alıcı hem de satıcı adına bir güvence sağlıyor. Ödeme Bloke, internet, yüz yüze ya da uzaktan alışverişlerde kullanıcılara hizmet veriyor. Perakende satışların yanı sıra toptan mal alım ve satımlarında da kullanıcılara ödeme ve tahsilat güvencesi sağlıyor.
Ödeme Bloke Platformu, özellikle Instagram, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında online alışveriş sitelerinden daha güvenli bir şekilde alışveriş yapılmasına destek oluyor.
Üzerinde anlaşılan mal veya hizmet alım satım işlemlerinde taraflar Ödeme Bloke hesapları üzerinden karşılıklı taleplerini sisteme giriyor. Satıcı ürün veya hizmetin kapsamını belirledikten alıcıya ödeme talebi gönderiyor. Gönderilen ödeme talebine cevap veren alıcı söz konusu platform üzerinden ödemesini gerçekleştiriyor. Ürün ya da hizmet teslimatının tamamlanmasının ardından alıcının talimatıyla ödeme satıcının hesabına iletiliyor.
Mobil, web tabanlı olarak hizmet veren uygulama, Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.
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