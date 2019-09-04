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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.09.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Alışverişlerde dolandırılma riskini düşüren uygulama

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Alışverişlerde dolandırılma riskini düşüren uygulama

Mal veya hizmet alıp satarken, finansal faaliyetleri güvence altına alan dijital uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri hayatımızı günden güne kolaylaştırıyor. Gerek internetten gerekse yüz yüze ya da uzaktan yapılan alışverişlerde ödeme konusu son teknolojiyle daha güvenli bir hale geliyor. Ödeme Bloke Platformu ile artık ürün ve hizmet alışverişlerinde ödeme yaparken ya da ödeme alırken dolandırılma riskinin düşürülmesi sağlanıyor.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan alışverişlerde  ödeme kolaylığı sağlayan Ödeme Bloke Platformu, hizmet, freelance işler, vasıta, emlak, toptan mal gibi alışverişlerde hem alıcı hem de satıcı adına bir güvence sağlıyor. Ödeme Bloke, internet, yüz yüze ya da uzaktan alışverişlerde kullanıcılara hizmet veriyor. Perakende satışların yanı sıra toptan mal alım ve satımlarında da kullanıcılara ödeme ve tahsilat güvencesi sağlıyor.

Ödeme Bloke Platformu, özellikle Instagram, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında online alışveriş sitelerinden daha güvenli bir şekilde alışveriş yapılmasına destek oluyor.

Alışverişlerde dolandırılma riskini düşüren uygulama

Üzerinde anlaşılan mal veya hizmet alım satım işlemlerinde taraflar Ödeme Bloke hesapları üzerinden karşılıklı taleplerini sisteme giriyor. Satıcı ürün veya hizmetin kapsamını belirledikten alıcıya ödeme talebi gönderiyor. Gönderilen ödeme talebine cevap veren alıcı söz konusu platform üzerinden ödemesini gerçekleştiriyor. Ürün ya da hizmet teslimatının tamamlanmasının ardından alıcının talimatıyla ödeme satıcının hesabına iletiliyor.

Mobil, web tabanlı olarak hizmet veren uygulama, Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

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