Alibaba Cloud Türkiye’de
Alibaba Grubu’nun bünyesinde yer alan bulut bilişim şirketi Alibaba Cloud, Türkiye’deki yeni oluşumunu tamamlayarak hayata geçti. Alibaba Cloud, Türkiye’deki iş ortağı E-Glober ile birlikte Türk şirketlerine dijital çağın yeni fırsatlarını aktarırken, Alibaba Cloud’un güçlü, güvenilir ve uygun maliyetli bulut bilişim ürün ve hizmetlerini de sunacak.
Alibaba Grubu’nun bünyesinde yer alan uluslararası e-ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki iş ortağı E-Glober, şimdi aynı zamanda Alibaba Cloud’un da Türkiye’deki yetkili tek iş ortağı oldu. Alibaba Cloud’un güçlü bulut bilişim yetkinlikleriyle uluslararası altyapısını bir araya getiren bu genişletilmiş iş birliği, Türk şirketlerinin dijital dünyaya entegre olmalarını ve dünyaya açılmalarını kolaylaştıracak oldukça önemli bir gelişme.
Bulut sistemine geçiş oranı giderek hızlanan Türkiye'de, herkese açık olan bulut bilişim piyasası IDC’ye [1] göre 96.93 milyon dolar değerinde. Bölgede giderek güçlenen bağlanırlık ve artan ticari faaliyetler, bulut bilişim teknolojisiyle donatılmış Türk şirketleri için büyüme fırsatları sunuyor. Alibaba Cloud’un uluslararası altyapısından yararlanan Türk şirketleri, uluslararası faaliyetleri desteklemek ve küresel ticaretteki rekabet gücünü arttırmak için coğrafi erişimini genişletebilecek.
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