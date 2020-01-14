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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi nerede yayınlanacak?

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Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi nerede yayınlanacak?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Kongrede, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, kongrenin ikinci gününde düzenlenecek "Akıllı Şehir Teknolojileri-1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek.

Etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

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