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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Akıllı Şehirler Konsorsiyumu TÜBİTAK SAYEM’de ilk fazı geçti

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Akıllı Şehirler Konsorsiyumu TÜBİTAK SAYEM’de ilk fazı geçti

Netaş, yurtiçi ve yurtdışında şehirleri yerli teknolojilerle akıllandırmak için 22 kurumu bir araya getirerek Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nu kurdu. Konsorsiyum, enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemleri alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanacak. Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen konsorsiyumun sunduğu akıllı şehir projesi, TÜBİTAK’ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) başvurularında FAZ-1 aşamasına geçmeye hak kazandı.

Dijital dönüşümün mimarı Netaş, Türkiye’de akıllı şehir ekosistemini geliştirmek için harekete geçti ve 22 kurumu bir araya getirerek Akıllı Şehir Konsorsiyumu kurdu. Akıllı enerji, akıllı bina, acil durum yönetimi, akıllı sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark ve ulaşım sistemlerine odaklanan konsorsiyumun sunduğu akıllı şehir projesi, TÜBİTAK’ın Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) başvurularında FAZ-1 aşamasına geçme başarısı gösterdi. 

Hedef akıllı şehir teknolojileri ihracatı

Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nun liderliğini yürüten Netaş, Ar-Ge birikimi, 120 iş ortağıyla sahip olduğu güçlü sistem entegratörü kimliği ile enerjiden spora, eğlenceden ulaşıma kadar Türkiye’nin şehirlerini akıllı teknolojilerle donatıyor. TÜBİTAK, teşvik programı SAYEM ile Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ar-Ge’sinde geliştirdiği teknolojilerle yurtdışında sistem entegrasyonu ve telekomünikasyon projeleri gerçekleştiren Netaş, kurduğu konsorsiyum ile sözkonusu hedefe katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Dünyada şehirler 158 milyar dolar yatırımla akıllanacak

Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 5G ile birlikte nesnelerin interneti teknolojisinin gelişiminin hızlanacağını, bunun akıllı şehir uygulamalarının temelini oluşturacağını vurguladı. Rıza Durucasugil şöyle konuştu: “Tahminlere göre 2018’de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir harcamaları 2022’de 158 milyar dolara ulaşacak. Netaş’ın liderliğini yaptığı Akıllı Şehir Konsorsiyumu’nun önemi bu noktada ortaya çıkıyor. İlk kapsamda enerji, bina acil durum, sağlık, çevre ve atık yönetimi ile otopark ve ulaşım sistemleri olarak belirlenen altı dikeyde üretilecek olan çözümlerde kullanılacak cihazlar tarafından üretilecek olan veriler, merkezi bir yönetim biriminde toplanarak değerlendirilecek. Büyük Veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları ile işlenecek olan veri, gerçek zamanlı aksiyonlar üreten bir yapıyı mümkün kılacak. Bütünlüklü bir siber güvenlik korumasının sağlanması bakımından da verinin tek bir merkezde toplanması avantaj yaratıyor. Bu mimari sayesinde bu altı alanda üretilecek olan çözümler, farklı üreticiler tarafından sağlanmalarına karşın birbiriyle tam bir entegrasyon içerisinde çalışacak. Bu güç birlikteliğinin en önemli çıktısı ise her tür analize açık gerçek zamanlı veri akışına kamunun erişebilmesi sayesinde yeni uygulama ve araştırmalara temel oluşturması olacak.”

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