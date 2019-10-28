Akıllı şehirler için artırılmış gerçeklik

Mekansal programlama olarak da bilinen artırılmış gerçeklik teknolojisi, fiziksel ortamı dijitale aktararak etkileşimli bir deneyim sunuyor. Günümüzde sağlıktan, inşaata kadar birçok alanda kullanılmaya başlanan artırılmış gerçeklik, geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Apple CEO’su Tim Cook’un da dediği gibi artırılmış gerçeklik, teknolojiyi kullanma şeklimizi kalıcı olarak değiştiriyor.

Markets and Markets verilerine göre artırılmış gerçeklik (AR) sektörü, 2023 yılında 60.55 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşacak. Genel olarak AR yazılım pazarı, AR teknolojisinin kullanan tüketici, ticari ve kurumsal akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazların artması sayesinde 2023 yılına kadar büyümeye öncülük edecek. Sağlık hizmetleri, perakende ve e-ticaret AR için en büyük talebi gösterse de mimarlık ve işletme alanında da bu teknolojiye önemli bir talep var.

Artırılmış gerçeklik oyun sektörünün çok daha ötesinde

Aslında oyunlarla hayatımıza giren artırılmış, sanal ve karmaşık gerçeklik teknolojileri tek bir endüstride rol almanın çok daha ötesine geçti. Bu teknolojiler artık akıllı şehir planlamaları da dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahip.

Gelecekteki akıllı şehir planlamaları için şehirlerin topladığı büyük miktardaki veri görünür hale getirilebilir. AR ile mimarlar ve şehir planlamacılar, projelerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğini test ederek, daha yaratıcı iyileştirmeler yapabilecekler. Örneğin, bir şehirde yeni bir gökdelen inşa edileceği veya yeni bir ulaşım merkezi oluşturulacağı zaman artırılmış gerçeklik ile modelleme yapılarak olası senaryolar önceden görülebilir.

Akıllı şehir planlaması ve inşasında olanakları artırıyor

Projelerin dijital modellerinin oluşturulması için birçok profesyonel artırılmış gerçeklik stüdyosu bulunuyor. Bu alandaki en gelişmiş örneklerden biri ise WakingApp stüdyosu. Herhangi bir kodlama deneyimi gerektirmeyen WakingApp, tasarımcılar için sunulan basitleştirilmiş araç setiyle projelerin geliştirilmesini sağlıyor. Bu sayede tasarımcılar, projeleri inşa edilmeden hataları önceden görebiliyor. Çevre ve yapı tasarım danışmanlığı şirketi olan MLM Group, WakingApp AR teknolojisini projelerinde kullanan ilk şirketler arasında yer alıyor.

WakingApp CEO'su Matan Libis’e göre artırılmış gerçeklik teknolojisi inşaat projelerinde maliyet tasarrufu sağlıyor ve tüm çalışma sürecini daha verimli hale getiriyor. Libis, mühendisler ve mimarların projelerinin ayrıntılı ve etkileşimli bir örneğini oluşturabildiğini söylüyor.

Üstelik artırılmış gerçeklik teknolojisinin sağladığı avantajlar sadece üreticiler/tasarımcılar için geçerli değil. Müşteriler de satın almak istedikleri ürünleri/hizmetleri artırılmış gerçeklik ile görerek, bu ürünün/hizmetin neredeyse gerçek hayattaki versiyonunu deneyimleyebiliyor.

Burak KESAYAK

Twitter: @BurakKesayak