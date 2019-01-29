Akıllı lambalarda kullanıcıları bekleyen gizli tehlike
Son günlerde üreticilerin yavaş yavaş kullanıcıların karşısına çıkarmaya başladığı akıllı lambalar, pek kimse farkında olmasa da önemli bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Güvenlik uzmanlarının iddiasına göre akıllı ampuller kolayca hack'lenebiliyor ve kullanıcının evindeki WiFi şifresinin çözülmesi saniyeler sürüyor.
Nesnelerin İnterneti hayatımızı iyiden iyiye değiştirmeye devam ediyor. Her şeyin akıllanmaya başladığı bu çağda ampullerin de 'akıllanması' şaşırtıcı değil. Ancak internetin girebildiği her nesne, aynı zamanda başlı başına bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Akıllı aydınlatma sistemleri SSID ve WiFi şifresi ile birlikte kablosuz ağa bağlanarak kullanılabiliyor. Pratikte kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar evindeki lambaları diledikleri gibi yönetebiliyorlar.
Diğer yandan güvenlik uzmanı olan Michael Steigerwald, akıllı aydınlatma sistemlerindeki güvenlik sorununa dikkat çekiyor. Steigerwald'a göre akıllı aydınlatma sistemlerinde güvenlik seviyesi oldukça düşük ve WiFi şifresinin doğrudan akıllı ampulün kendisinden ya da ağ izleme yazılımı aracılığıyla yerel ağ üzerinden nasıl çözülebileceğini anlatıyor.
Araştırmalarını daha da derinleştiren Steigerwald, ilk olarak Çinli üretici Tuya'dan satın aldığı akıllı ampulü ağa bağlayarak uygulama aracılığı ile ışığını yakıp söndürdüğünü söylüyor. Daha sonrasında ise ampulü sökerek içindeki flaş belleği okumayı başarmış.
Steigerwald, böylece kısa sürede 1 MB'lık hafızada şifrelenmemiş WiFi erişim bilgilerine kolayca ulaştığını söylüyor. Gerçekten de inanılmaz!
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