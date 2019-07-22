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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.07.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Aileler çocuklarını siber zorbalıktan nasıl koruyabilir?

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Aileler çocuklarını siber zorbalıktan nasıl koruyabilir?

Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da topluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında maalesef zorbalık için de oldukça fazla kullanılıyor. Bitdefender Antivirüs’ün son araştırmasına göre ise 14 ile 16 yaş arasındaki çocukların sadece %11’i siber zorbalığa maruz kaldığını ebeveynleriyle paylaşıyor. Şirketin Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber zorbalığın özellikle çocuklarda artışa geçtiğinin altını çizerken bu tip durumlara karşı ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Araştırmaya göre 14 ile 16 yaş arasındaki çocukların sadece %11’i siber zorbalığa maruz kaldığını ebeveynleriyle paylaşıyor. Özellikle siber zorbaların, okul veya sosyal medya ortamında çocukları gülünç duruma düşürme ve rezil etme gibi gerekçelerle şantaj yaptıklarını ve bu nedenle çocukların durumu ailelerine anlatmaktan çekindiklerini belirten Akkoyunlu, dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği tehditlere karşı ebeveynleri uyararak önemli önerilerde bulunuyor.

Çocuklar ve Çevrimiçi Tehditler araştırmasından elde edilen sonuçlara göre siber zorbalığa maruz kalan çocuklar büyük oranda sessiz kalmayı tercih ediyor. Ankete katılan 14 ile 16 yaş arası çocukların sadece %11’i ebeveynlerine siber zorbalığa maruz kaldığını anlatırken, %24’ü arkadaşlarına, %13’ü akrabalarına anlatıyor. Siber zorbalık karşısında çocukların konuşmamalarının çeşitli nedenleri olduğunu dile getiren Akkoyunlu; “Ebeveynler teknolojiyi en az çocuklar kadar tanımalı ve yakından takip etmeli. Siber zorbalıkla karşılaşan çocuklar şantaja uğrayacağını, cihazlarının kullanılmasına izin verilmeyeceğini, kimsenin onlara inanmayacağını veya yardım edemeyeceğini düşünerek bu durumu paylaşmaya korkuyorlar.” ifadelerinde bulunuyor. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda farklı davranışların gözlemlenebildiğini belirten Akkoyunlu, “İnternet kullanımı sırasında veya sonrasında sinirli olma, anlık ileti, metin veya e-posta alırken gergin veya ürkek olma, aile üyelerinden, arkadaşlardan ve etkinliklerden uzak durma, evde öfkeli davranışlar sergileme, sosyal hayatı hakkındaki tartışmalardan kaçınma gibi durumlar, çocuğun siber zorbalığa maruz kaldığını gösterebilir.” uyarısında bulunuyor.  

Ebeveynler neler yapmalı? 

Çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını fark eden ya da öğrenen ebeveynlerin dikkatli davranmaları gerektiğini ifade eden Akkoyunlu, siber zorbalık karşısında ailelerin nasıl davranması gerektiğini 7 maddede sıralıyor. 

1. Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın. 

2. Çocuğunuza güven verin. Ne olursa olsun onun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın. 

3. Zorbalığı durdurmak için birlikte çalışın. Çocuklarınıza karşı gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin. 

4. Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşun. Konuyla ilgili öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkında olmalarını ve endişelerinizi anlamalarını sağlayın. 

5. Durumu takip edin. Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu zaman “İyiydi” cevapları olması normal. Takibe devam edin, bu duruma karşı homurdansa dahi, olumlu olmaya çalışın ve bunu sürdürün. 

6. Zorbalıkla ilgilenen kurumlara danışın. Daha fazla tavsiye için, zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin. 

7. Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.

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