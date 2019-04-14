Adobe Shockwave tarihe karıştı
Flash türündeki dosyaları çalıştırmak için kullanılan Adobe Shockwave, internet üzerinden desteğini tamamen çekti.
Macromind tarafından 1995 yılında ilk kez geliştirilmeye başlanan Adobe Shockwave aradan geçen yılların ardından el değiştirdi ve bugün yolun sonuna geldi. Geçmişte internet tarayıcılarında oynadığımız oyunların çalıştırılmasında rol oynayan Adobe Shockwave için yolun sonu göründü. Adobe, Shockwave üzerinden tüm desteğini çekti.
Şirketin resmi sayfa üzerinden yaptığı açıklamada Shockwave üzerinden desteğini çekeceğini kaydeden Adobe, bugünden itibaren tarayıcı oyunlarının çalıştırılabildiği platformu tamamen kapatmış durumda. Adobe Shockwave'in kapatılma sebebi ise HTML5 Canvas ve WebGL gibi programların daha çok tercih edilmesi olarak görülüyor.
Bir dönem oldukça fazla kullanıcıya sahip olan Shockwave, 2005 yılında Adobe tarafından satın alınmıştı. Nisan ayıyla beraber kapatılacağı açıklanan programın son zamanlarda güvenlik açığı oluşturduğu da konuşuluyordu.
2017 yılında MacOs üzerinden desteğini çeken program için sıra Windows'a geldi. Sitesinden indirme bağlantısını da kaldıran firma diğer taraftan kurumsal müşterileri için 2022’ye kadar destek sunmaya devam edecek.
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