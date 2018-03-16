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    AB'den "dijital vergi" hazırlığı

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 vergi alma hazırlığına başladı.

    Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 vergi alma hazırlığına başladı.

    AB Komisyonu'nun dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik hazırladığı taslak düzenleme teklifine göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3 vergi ödeyecek.

    Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik olacak.

    AB Komisyonunun gelecek hafta açıklaması öngörülen teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

    Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

    Etiketler: avrupa birliği , vergi , dijital vergi
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