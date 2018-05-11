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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

ABD seçimlerinde Facebook'a Rus kaynaklı 3 bin 500 reklam verildi

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ABD seçimlerinde Facebook'a Rus kaynaklı 3 bin 500 reklam verildi

ABD'nin 2016'da düzenlenen başkanlık seçimleri kapsamında küresel sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Rusya kaynaklı yaklaşık 3 bin 500 reklam verildiği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Demokrat Parti üyeleri, 2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde ve sonrasında Rusya'nın ABD kamuoyuna Facebook üzerinden müdahalesi iddiası ile ilgili olarak bir rapor yayımladı. 

Raporda, Rusya'da bulunan Internet Research Agency (IRA) adlı şirketin Facebook üzerinden yayınladığı 3 bin 519 adet reklam kamuoyuyla paylaşıldı. 

IRA'nın Facebook'ta 470 sayfa oluşturduğunun belirtildiği raporda, bu sayfalar aracılığıyla 80 bin içerik yaratıldığı kaydedildi. 

Raporda, 3 bin 519 reklama 11,4 milyon; 80 bin içeriğe de 126 milyon Amerikalı kullanıcının maruz kaldığı bilgisine yer verildi. 

Reklamların ve içeriklerin ABD'de siyasi olarak kamuoyunda büyük görüş ayrılıkları yaratan ırkçılık, göçmenlik, silah kontrolü gibi konulara odaklanması dikkati çekti. 

Raporda görüşlerine yer verilen Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Kıdemli Üyesi ve Kaliforniya eyaletinin Demokrat Temsilcisi Adam Schiff, "Rusya'nın sosyal medya kampanyası ABD'de bir takım bölücü sorunlar üzerinden nifak tohumları ekmeye çalıştı. Ruslar, sahte hesaplar ve sayfalar yaratarak siyasileştirilmiş içerikler ile videolar yaydı ve internet platformlarındaki hassaslıkları istismar etti." ifadelerini kullandı. 

Facebook'tan bugün yapılan açıklamada ise, şirketin söz konusu 3 bin 519 adet reklamı ABD Kongresi ile paylaştığı bilgisine yer verildi. 

Açıklamada, 2016 seçimleri sırasında Facebook'un genel olarak ulus devletlerden gelen siber güvenlik saldırılarına odaklandığı belirtilirken, reklamlar üzerinden kamuoyunu etkilemeye çalışan bilgi operasyonlarını fark etmekte şirketin yavaş kaldığı aktarıldı. 

Ayrıca, açıklamada, Facebook üzerinden yanlış bilgi yayarak demokratik süreci zayıflatmaya çalışan aktörleri engellemek için şirketin önemli değişiklikler yaptığının altı çizildi. 

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