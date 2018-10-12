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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
12.10.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

“5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı” teknoloji dünyasını İstanbul’da buluşturacak

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“5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı” teknoloji dünyasını İstanbul’da buluşturacak

Türk Telekom'un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, Google’dan Deutsche Telekom’a kadar birçok dünya devinin üst düzey yöneticilerini ve teknik uzmanlarını İstanbul’da buluşturacak. Düzenlenecek 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı’nda 5G’nin yapıtaşı niteliğindeki altyapı ve ağ teknolojilerinin gelişimi değerlendirilecek.

Argela ve ABD Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia, 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı’nı İstanbul’da düzenliyor. 18 Ekim 2018 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Zirve’ye uluslararası teknoloji şirketleri, telekomünikasyon endüstrisinin birçok öncü şirketinin üst düzey yetkilileri, teknik uzmanları ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden bu alanda çalışan birçok akademisyen katılacak.

Etkinlikte Open Networking Foundation’ın (ONF) İcra Direktörü Dr. Guru Parulkar, Deutsche Telekom’dan Uluslararası Standardizasyon Kıdemli Uzmanı Manuel Paul ve Google Mühendislik Direktörü Jim Wanderer gibi birçok yönetici ve uzman isim konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan “Şirket Deneyimleri: 5G Dönüşümünde Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı panelde Türkiye’deki mobil operatörler de konuşmacı olarak yer alacak. Konferansta 5G’yi mümkün kılan altyapı ve ağ teknolojilerinin gelişiminde ulaşılan nokta ile 5G şebekelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi ve işletilmesinde endüstrinin standardizasyon ve açık kaynak alanında sergileyeceği işbirliğinin önemi vurgulanacak. 

‘5G’yi geliştiren uluslararası endüstri platformlarında Türkiye’yi Argela ve Netsia temsil ediyor’ 

Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Silikon Vadisi’ndeki şirketimiz Netsia, Argela ile uyum ve sinerji içerisinde, uluslararası alanda özel şirketler, üniversiteler ve bağımsız kuruluşlarla iş birlikleri yaparak sektörümüze öncülük ediyoruz. 5G’ye giden yolda, yazılım temelli ağlar ve ağ fonksiyonlarının bulut altyapısında sanallaştırılması alanında Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizi bu alanda teknoloji geliştiren ülkeler ligine taşıyor ve endüstri platformlarında başarıyla temsil ediyoruz. 2017 yılında Open Networking Foundation (ONF) ve Açık Ağ Otomasyon Platformu ONAP’a üye olarak teknolojik gelişmelerin mutfağındaki yerimizi aldık. Kısa bir süre önce MWC Americas’ta sergilediğimiz Netsia MAC teknolojimiz büyük bir ilgi gördü. Dünya teknoloji ve telekomünikasyon endüstrisinin en önemli kurum ve şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek olan 5G Şebeke Dönüşümü Konferansı’nı İTÜ’nün de değerli işbirliği ve katkılarıyla ülkemizde düzenliyor olmaktan da gurur duyuyoruz.”

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