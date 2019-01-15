5G teknolojisine sahip Samsung Galaxy S10X geliyor!
Samsung'un 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'ın resmi duyurusunu yapması bekleniyor. Ancak asıl sürpriz adını yeni duyduğumuz Galaxy S10X olacak; zira bu telefonun diğer modellerden en büyük farkı 5G'yi destekliyor olması.
Samsung, bu yılki en büyük etkinliği için gün sayıyor. Unpacked 2019 etkinliğinde Güney Koreli şirket, en yeni telefonlarını ilk kez dünyayla paylaşacak. Şirkete yakın kaynaklardan sızan son bilgi ise Samsung'un 5G teknolojisini destekleyen özel bir telefonu daha duyuracağı yönünde. Galaxy S10X adını taşıyan bu özel model, diğer modellerden çok daha üst düzeyde.
10 ila 12 GB'lık RAM seçenekleri sunması beklenen ve bu teknik özelliğiyle bile bir ilki yapmaya hazırlanan Galaxy S10X, Exynos 5100 5G modemini kullanacak ve 5G ile internete giren nadir telefonlardan biri olacak.
Ekran büyüklüğü ve diğer donanım özellikleriyle ilgili henüz bilgi bulunmayan Galaxy S10X'in tahmini fiyatı ise biraz yüksek olacak. Beklenen fiyat 1400 ila 1600 dolar aralığında...
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