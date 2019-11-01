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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
01.11.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

5G altyapısı ilk kez Trabzonspor stadında

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5G altyapısı ilk kez Trabzonspor stadında

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu.

nşası sırasında tüm dijital altyapısı Turkcell tarafından kurulan Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, şimdi de Turkcell'in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucu 5G'ye hazır hale getirildi.

5G'nin yüksek data hızı ile hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G'nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olacak.

Ayrıca 5G'nin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek. Örneğin, taraftarın önündeki ekranda takip ettiği oyuncunun bilgileri ve maç istatistikleri anında görüntülenebilecek.

Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde taraftarlar, maçı sanki sahanın içerisindeymiş gibi deneyimleyebilecek. 5G kapsaması altındaki bir kullanıcı, maçları evinde, iş yerinde televizyon ekranlarından izlese bile stadyumun içerisindeki bir taraftar ile aynı tecrübeyi yaşayabilecek. 

"5G ile spor endüstrisi hızla dijitalleşiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, spor etkinliklerinin günümüzde 5G'nin en yoğun ve tercih edilen kullanım senaryolarından biri olduğunu belirtti.

 

Turkcell önümüzdeki süreçte, spor etkinliklerinin dijitalleştirilmesi ve kişiselleştirilmesi sürecine yeni çözümler ile devam edecek. Şirket, ağustos ayında İstanbul Tepebaşı'nda yaptığı testte 2,283 Gbps'ye ulaşarak 5G hızında dünya rekoru kırmıştı.

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