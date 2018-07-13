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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
13.07.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

5300 yıl önce yaşamış buz adam Ötzi'nin son yemeği

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5300 yıl önce yaşamış buz adam Ötzi'nin son yemeği

Keçi yağı, yabani geyik, buğay ve eğreltiotu... Bunlar 5300 yıl önce yaşamış olan Buz Adam Ötzi'nin son yemeğiydi.

Bilim insanları 1991 yılında İtalya - Avusturya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde keşfedilen Ötzi hakkında yeni bilgiler elde etmeye devam ediyor.

Bedeni buzulların altında donan adam, dünyanın en eski ve en iyi korunan mumyalarından biri olarak tarihe geçti.

Bedeni üzerinde daha önce yapılan araştırmalar Ötzi'nin neler yemiş olabileceğine dair ipuçları vermişti, ancak midesi üzerinde yapılan son araştırmada çok daha detaylı bilgilere ulaşıldı.

Ötzi'nin son olarak yabani keçi yağı, kızıl geyik eti, einkorn adı verilen eski bir buğday ve zehirli eğreltiotu yediği ortaya çıktı.

Mönüdeki yağ oranı yüzde 50. Yani günümüz perhizlerindeki yüzde 10'luk yağ oranının çok üstünde.

İtalya Bolzano'daki mumya araştırma ekibinden Dr Frank Maixner "Avlandığı yüksekliği göz önünde bulundurursak, bu şekilde bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması normal" diyor. "Bunu yapmanın en iyi yolu da yağ almak; yağ, zor koşullarda hayatta kalmak için gerekli enerjiyi sağlar".

Bakır Çağı'nda insanlar ne yiyordu?

Sonuçları Current Biology'de yayımlanan araştırma, Bakır Çağı'nın mönüsünde neler olduğuna dair bir fikir veriyor.

5300 yıl önce yaşamış buz adam Ötzinin son yemeği


Ötzi'nin illüstrasyonu

Ötzi'nin yediklerine yönelik daha önce detaylı araştırma yapılamamasının nedeni, mumyanın midesinin yeni bulunmuş olması.

Bedeninin mumyalaşma şekli nedeniyle Ötzi'nin midesi bulunması gereken yerde değildi.

Ötzi'nin midesinde detaylı inceleme yapan bilim insanları midedeki yağın süt ürünlerinden değil, Alplerde yaşayan dağ keçisinden geldiğini ortaya çıkardı.

Dr Maixner "Ötzi'nin diyeti iyi dengelenmiş karbonhidrat, protein ve yağlardan oluşuyor. Sindirdiği yüksek yağ oranı şaşkınlık verici" diyor.

Ancak bu diyetin Ötzi'nin vücuduna zarar vermiş olduğu da ortaya çıktı. Ötzi'nin bazı atardamarlarında tıkanma olduğu tespit edildi.

Vücudunda yara izleri bulunan Ötzi'nin bir savaşta öldüğü tahmin ediliyor.

Ötzi bitkisel ilaç mı kullanıyordu?

Ötzi'nin midesinde bulunan eğreltiotunu ise bitkisel ilaç olarak kullanılıyor olabileceği tahmin ediliyor.

Bir diğer olasılık ise Ötzi'nin yemeğini eğreltiotu yapraklarına sarıp yiyor olabileceği.

Buz adam Ötzi'nin yabani eti çiğ ya da kurutulmuş olarak yediği tahmin ediliyor.

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