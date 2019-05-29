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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
29.05.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak

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37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

49 yaşındaki Bezos, yaptığı yazılı açıklamada, ''Giving Pledge'' (Bağış Vaadi) adlı kampanyaya katılarak, servetinin yarısını bağışlayacağını duyurdu.

''Giving Pledge'' varlıklı insanları, varlıklarının büyük çoğunluğunu hayır işlerine bağışlamaları için teşvik eden bir kampanya.

MacKenzie Bezos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkalarıyla paylaşabileceğimiz çok fazla kaynağımız var - zaman, ilgi, bilgi, sabır, yaratıcılık, yetenek, çaba, mizah, şefkat. Hayatın beni beslediği varlıkların yanında, paylaşacak orantısız miktarda param var" dedi.

Yardım kampanyalarını seçme konusunda özenli davranacağını söyleyen Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kişisi 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan MacKenzie Bezos'un, milyar dolarlık servetin sahibi olmanın yanı sıra şirketteki hisselerinin yüzde 4'ünü koruyacağı da açıklanmıştı.

Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurmuştu.

MacKenzie Bezos yaptığı açıklamada, "boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbirlerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu" yazmıştı.

Bu rekor boşanma anlaşması, şimdiye kadar en yüksek miktar para içeren boşanma anlaşması oldu.

Bezos çiftinden önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3,8 milyar dolardı.

Dört çocukları olan çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. MacKenzie Bezos şirketin ilk çalışanlarından biriydi.

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un 2018'de yaptığı ciro 232,8 milyar doları bulmuştu. Forbes dergisine göre bu rakamla, Bezos ve ailenin serveti de 131 milyar dolara çıkmış oldu.

MacKenzie Bezos başarılı bir roman yazarı. 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunan MacKenzie Bezos, Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison'un da Princeton Üniversitesi'nde öğrencisiydi.

''Giving Pledge'' adlı kampanyaya halihazırda, 23 ülkeden 204 birey, çift ya da aile katılmış durumda.

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