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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.08.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

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22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Türkiye'nin en kapsamlı ve tüm gökbilim meraklılarına açık etkinliği Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği Antalya'da başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Antalya Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde başladı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şenliğin bilimde farkındalığı artırmak, bilinci aşılamak ve bunu derinleştirmek amacıyla yıllardır düzenlendiğini ifade etti. 

Çok şanlı bir ecdadın çok şanslı bir nesli olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bize bu kutlu coğrafyayı emanet eden şanlı ecdadımız bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, hayırda ve iyilikte öncü olmuştur. Biz de bu ecdadın torunları olarak bu kutlu emaneti geleceğe çok güçlü bir şekilde taşımak ve bu emaneti bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak zorundayız. İşte o nedenledir ki geleneksel olarak düzenlenen şenlik, hakikaten önemlidir. TÜBİTAK'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve özellikle bu faaliyete bir katkımız olsun istedik. Astronomi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarımızla övündüğümüz gibi yarınlarımızda bilim, teknoloji ve sanayide üreten gençlerimizle de övüneceğiz. Devlet ve kurumlar olarak, onlar için her türlü imkanı, zemini hazırlamaktan geri durmayacağız. Daha çok çalışacağız. İnşallah gelecekte tıpkı dedelerimizin olduğu gibi bilim, kültür ve sanatta özgün bir nesle daha güçlü bir şekilde erişeceğiz."

Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise geçen yıl 350 kişinin katıldığı şenliğe bu yıl, 6 bin başvuru arasından kurayla seçilen bin kadar gökbilim meraklısının katıldığını belirterek, havacılık ve uzay bilimine olan merakın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye Uzay Ajansının kurulduğunu hatırlatan Varank, şöyle konuştu: 

"Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Tasarımdan analize, üretimden teste, operasyondan entegrasyona kadar uzanan kabiliyetleriyle Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin gelecek vizyonunun nişanelerinden bir tanesi olacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman isimlerle ülkemizi, havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz. Yer istasyonlarından tutun da fırlatma teknolojilerine, elektronik istihbarat ve küresel konumlama uydularına kadar tüm kritik adım ve geliştirmeleri bu ajans vasıtasıyla yapacağız. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, yani uzay ligine taşıyacağız."

TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

1966'dan bu yana verilen TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nin 2019 yılı kazananlarını açıklayan Varank, "Bu güne kadar, 171'i bilim, 87'si hizmet, 498'i teşvik ve 17'si özel kategorilerinde olmak üzere toplam 773 bilim insanımız, ülkemizin en prestijli bilim ödüllerinin sahibi oldu." dedi. 

TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü, temel bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı. 

TÜBİTAK Teşvik Ödülleri'ni de temel bilimler alanında Doç. Dr. Uğur Bozkaya, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Alper Uzun ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Prof. Dr. Gülüz Nigar Güncü ve Doç. Dr. Uğur Canpolat, sosyal bilimler alanında Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu, Doç. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve Doç. Dr. Gül Günaydın aldı. 

İslam Bilim Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ilk kez Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi ödülü de verildi. 2019 Yılı TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Ödülü'nün sahibi, Esin Kahya oldu. 

Bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturma hedefi 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne olan ilginin her yıl arttığını söyledi. 

Toplumda bilim ve teknoloji farkındalığını oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Mandal, kurumun bu kapsamda yaptığı faaliyetlerini anlattı. Mandal, şenlik kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirterek, 4 gün boyunca atölye çalışmaları ve seminerlerin düzenleneceğini dile getirdi. 

Gök cisimleri gözlemlenecek

Profesyonel ve amatör astronomların buluşmasının hedeflendiği etkinlikte, katılımcılar Saklıkent'te çadırlarda 3 gece konaklayacak. 

Şenlik süresince astronomi konulu seminerler, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları, firma sergileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. 

Gökbilim meraklıları şenlik boyunca, 3D yazıcı uygulamaları, taşların üzerine takımyıldızı çizdirilmesi, FAI uzay modelleri, F16 planör, helyum balonlu uydu maketi, drone, dronelu fotoğraf-video çekimi, gök atlası, güneş saati gibi pek çok atölye ve etkinliğe katılabilecek.

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