2020 Overwatch League normal sezon programı açıklandı
Overwatch League, bugün 20 takımın tamamı için normal sezon programını açıkladı. 2020 normal sezon programı nasıl olacak?
Önümüzdeki sezon ilk defa tüm takımlar maçlarına kendi pazarlarında ev sahipliği yapacak. Çoğu takımın maçları için biletler 28 Ağustos Çarşamba günü overwatchleague.com adresi üstünden satışa sunulacak. Overwatch League’in beş Asya takımının biletleriyse 6 Kasım tarihinden itibaren satın alınabilecek. 2020 Playoffları, Büyük Finali ve All-Star etkinliği hakkında ayrıntılar ileri bir tarihte paylaşılacak.
2019 normal sezonu tamamlanmak üzere ve rekabet daha önce hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. Birçok takımın turu geçerek Philadelphia’da düzenlenecek 2019 Overwatch League Büyük Finali’ne yükselme şansı bulunuyor.
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