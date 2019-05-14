2019 model iPhone'lar işte böyle görünüyor!
Apple'ın Eylül ayında piyasaya süreceği 2019 iPhone modelleri hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Şimdi de 2019 iPhone kalıpları paylaşıldı.
Apple'ın 2019 iPhone modelleri hakkında en merak edilen noktalardan biriside tasarımı. Mark Gurman adındaki Twitter kullanıcısı söz konusu telefonların kalıplarını paylaştı. Beraberinde arka kameraların sayısı ve tasarımı belli oldu.
Elde edilen görüntüde üç farklı model bizleri karşılıyor. Bunlardan biri çift arka kameraya diğer ikisi ise üç arka kameraya sahip. Bu kameralar köşeleri oval bir karenin içerisine yerleştirilmiş. İki arka kamerayla gelen modelin iPhone XR olacağına ise kesin gözle bakılıyor.
Aynı zamanda 2019 iPhone modellerinin kamera donanımı tarafında oldukça gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor. Yine de bu görselin resmi olmadığını ve Eylül ayı itibarıyla yeni iPhone'lar hakkında tüm detayların belli olacağını da belirtelim.
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