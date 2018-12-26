2018 yılının en çok kaybedeni Mark Zuckerberg oldu
2018 yılı Mark Zuckerberg ve Facebook için oldukça çalkantılı ve skandal dolu bir yıl oldu. Elbette bu Zuckerberg'in uzun vadede 'cebine' de yansıdı. İşte yılın en çok kaybedeni Zuckerberg'in bu yıl cebinden çıkan o 'para'...
Sözü çok uzatmadan söyleyelim: Facebook'taki skandal gelişmeler ve Zuckerberg'in ifadeleri neticesinde 20 milyar doların üzerinde bir kayıp söz konusu. WhatsApp, Instagram gibi büyük platformların da sahibi olan şirket, Cambridge Analytica veri sızdırma olayı neticesinde zor bir yıl geçirdi. Zuckerberg, skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte yaptığı açıklamada savunmasını verdi vermesine; ancak her gün biraz daha para kaybetti.
Bloomberg'ün her yıl yenilediği milyarlerder listesinde de olumsuz etkisi hissedilen bu düşüş, Zuckerberg'i yılın en çok kaybeden milyarderi yaptı.
Zuckerberg'ün net varlığının 49.7 milyar dolar olduğunu biliniyor. 2018 yılında yaşanan kayıp ise yaklaşık 23.1 milyar dolar. Ancak sorun sadece Facebook da değil. WhatsApp'ın kurucularının ve hatta önemli bir üst düzey görevlinin şirketi terk etmesi de bu tabloya olumsuz yansıdı.
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