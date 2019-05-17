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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.05.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

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17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

Bursa'da, otomobiller için boya, pasta cila ve boya koruma hizmeti veren lise, ABD ve İtalyan devleriyle çalışıyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, döner sermayeyi canlandırmak için geçen yıl Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü'nde boya, pasta cila ve boya koruma üzerine hizmet verme kararı aldı.

Bunun üzerine sponsor arayışına giren okul yönetiminin yolu, sektör için endüstriyel ürün üreten ve bu konuda dünyada 65 ülkeye ihracat yapan İtalyan devi "Mafra SPA" ile kesişti.

Söz konusu şirketin yetkililerine ulaşarak gerekli görüşmeleri yapan okul yönetimi, pasta ve cila uygulamalarında eğitim ve giderler konusunda anlaşarak, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Pasta ve cila uygulamaları için tüm ihtiyaçlarını bu firma üzerinden karşılayan okul, bu kez de otomotiv tamir boyaları için dünyanın en büyüklerinden olan PPG Industries ile bir araya geldi.

Okul yönetiminin, Türkiye'deki şirket yetkilileriyle görüşmeleri sonrasında PPG Industries ile lise arasında, okulun bu alandaki tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını ve öğrencilere eğitim verilmesini içeren bir protokol imzalandı.

"Dünyaca ünlü iki firmayı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Yavuz Kaştaş, yaptığı açıklamada, okulda pasta, cila ve oto boya korumanın yanı sıra otomobillere yönelik birçok işlemin yapıldığını söyledi.

17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

PPG Industries ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Kaştaş, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü bu firmanın yetkilileriyle masaya oturduk ve sonunda anlaşarak bu konuda protokol imzaladık. Anlaşmayla beraber firma, atölyeye bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptı. Hem malzeme hem ekipman desteğinin yanında bu ürünlerin kullanımıyla ilgili eğitim desteği aldık. Bu konu bizi hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Öğrencilerin her geçen gün işe bakış açıları değişiyor, hevesleri artıyor. Yaptığımız işlere talep her geçen gün artıyor, yetişemiyoruz. Dünyaca ünlü iki firmadan destek alıyoruz. Sınıfımızda 17 öğrencimiz bulunuyor. Bu sınıfta dünyaca ünlü iki firmayı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz."

"Dünyanın en büyük boya ve kaplama şirketiyiz"

PPG Industries Türkiye İş Geliştirme Uzmanı Eyüp Yavuz da ABD merkezli firmalarının dünyada otomotiv tamir boyaları ve korumaları konusunda zirvede yer aldığını söyledi.

Üretilen her üç otomobilden ikisinde firmalarının teknolojisini görmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Yavuz, 70'in üzerinde ülkede varlık gösterdiklerini ifade etti.

17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

Otomotiv sektörünün yanı sıra uçak, gemi, ambalaj, endüstriyel sanayi alanlarında da üretim yaptıklarını anlatan Yavuz, dünyanın ünlü firmalarıyla iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Yavuz, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile de yollarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir hizmet içi eğitimde kesiştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Okulda eğitim veren hocalarımızla tanıştık. Bize projelerinden ve hedeflerinden bahsettiler. Oturduk ve bu okul için 'neler yapabiliriz?' diye konuştuk. Sonuç olarak firmamızın üst yöneticilerinin de onayıyla geleceğin boya teknisyenlerini yetiştirebilmek adına buraya ekipman ve ürün desteği sağlamaya karar verdik. 2018 yılındaki 15,8 milyar dolarlık ciromuzla dünyanın en büyük boya ve kaplama şirketiyiz. Var olduğumuz sürece bu okulun değerli hocaları ve geleceğin boya teknisyenleri öğrencilerimize destek vereceğiz."

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