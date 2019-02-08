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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

14 Şubat Sevgililer Günü için Google'dan şaşırtan hamle

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14 Şubat Sevgililer Günü için Google'dan şaşırtan hamle

İnternet devi Google, yaklaşan Sevgililer Günü için ilginç bir hazırlık yapıyor. Sesli dijital asistanı Google Asistan'ı 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak güncelleyen şirket, kullanıcıların bu güne özel sorular sorup yanıt alabilmesine olanak verecek.

Google, Sevgililer Günü için kullanıcılarına sürpriz bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Google Asistan'a Sevgililer Günü'ne özel güncelleme yapan şirket, bir dizi özel komut ve cevapları asistanına ekledi. Örneğin Google'a 'Hey Google, Sevgililer Günün Kutlu Olsun' diye seslenirseniz, Google Asistan Çince, Endonezyaca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 8 farklı dilde 'Seni Seviyorum' diyecek. Evet, maalesef Türkçe bu aşamada listede yer almıyor.

Bunun yanı sıra Google'a 'Hey Google, bana aşk hakkında bir şey söyle' dediğinizde ise hayvanların birbirlerine olan sevgilerini nasıl gösterdiklerine dair bilgileri ekrana getiriyor. Google, asistanına özel komutlar eklerken, Sevgililer Günü için yapılan aramaları araştırmış ve buna göre bir liste hazırlamış. 

Sevgililer Günü söz konusu olduğunda Google'da yapılan aramalar ağırlıklı olarak şu şekilde oluyor:

Sevgiliye nasıl üzgünüm denir?

Eski sevgiliye mutlu yıllar nasıl denir?

Sevilen birisine doğum günün kutlu olsun nasıl denir?

Sevgiliye nasıl ağır gelecek bir şey söylenir?

Sevgiliye nasıl seni seviyorum denir?

Bir kadın nasıl öpülür?

Bir erkek nasıl öpülür?

Birisi nasıl öpülür?

Nasıl iyi öpülür?

Bir kadına nasıl sarılınır?

Nasıl sarılınır?

Sarılmak nedir?

Bir erkeğe nasıl sarılınır?

Kendin yap erkek için sevgililer günü hediyesi

Kendin yap sevgililer günü kartları

Kendin yap sevgililer günü süslemeler

Kendin yap sevgililer günü kutusu

Kendin yap kadın için sevgililer günü hediyesi

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