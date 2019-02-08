14 Şubat Sevgililer Günü için Google'dan şaşırtan hamle
İnternet devi Google, yaklaşan Sevgililer Günü için ilginç bir hazırlık yapıyor. Sesli dijital asistanı Google Asistan'ı 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak güncelleyen şirket, kullanıcıların bu güne özel sorular sorup yanıt alabilmesine olanak verecek.
Google, Sevgililer Günü için kullanıcılarına sürpriz bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Google Asistan'a Sevgililer Günü'ne özel güncelleme yapan şirket, bir dizi özel komut ve cevapları asistanına ekledi. Örneğin Google'a 'Hey Google, Sevgililer Günün Kutlu Olsun' diye seslenirseniz, Google Asistan Çince, Endonezyaca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 8 farklı dilde 'Seni Seviyorum' diyecek. Evet, maalesef Türkçe bu aşamada listede yer almıyor.
Bunun yanı sıra Google'a 'Hey Google, bana aşk hakkında bir şey söyle' dediğinizde ise hayvanların birbirlerine olan sevgilerini nasıl gösterdiklerine dair bilgileri ekrana getiriyor. Google, asistanına özel komutlar eklerken, Sevgililer Günü için yapılan aramaları araştırmış ve buna göre bir liste hazırlamış.
Sevgililer Günü söz konusu olduğunda Google'da yapılan aramalar ağırlıklı olarak şu şekilde oluyor:
Sevgiliye nasıl üzgünüm denir?
Eski sevgiliye mutlu yıllar nasıl denir?
Sevilen birisine doğum günün kutlu olsun nasıl denir?
Sevgiliye nasıl ağır gelecek bir şey söylenir?
Sevgiliye nasıl seni seviyorum denir?
Bir kadın nasıl öpülür?
Bir erkek nasıl öpülür?
Birisi nasıl öpülür?
Nasıl iyi öpülür?
Bir kadına nasıl sarılınır?
Nasıl sarılınır?
Sarılmak nedir?
Bir erkeğe nasıl sarılınır?
Kendin yap erkek için sevgililer günü hediyesi
Kendin yap sevgililer günü kartları
Kendin yap sevgililer günü süslemeler
Kendin yap sevgililer günü kutusu
Kendin yap kadın için sevgililer günü hediyesi
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