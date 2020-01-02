​Samsung, 8K Derneği ile iş birliğine gitti

Samsung Electronics Görüntü ve Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyogun Lee, “8K Derneğinin kurucu üyelerinden biri olmaktan ve bu program ile sertifikalandırılmış yeni QLED 8K TV serimizle dikkat çekiyoruz. Amacımız, tüketiciye satın alma kararı verirken premium 8K ekranları, diğer cihazlardan kolayca ayırt etme olanağı sağlamak. Ev eğlence sistemleri ve TV'ler birçok tüketicimiz için önemli yatırımlar ve 8KA Sertifika Logosu’nun onlara rehberlik edeceğini umuyoruz.” dedi.

8KA Sertifika Programı; netlik, kontrast ve renk ile yüksek dinamik aralık (HDR) performansı açısından standart 4K televizyonların dört katından daha fazla piksel içeren televizyonların kolaylıkla ayırt edilmesini amaçlıyor. Test edilen özellikler arasında 7680 x 4320'ye varan ekran çözünürlüğü, 600 nit'ten yüksek tepe parlaklığı, HDMI2.1 görüntü aktarımı ve yüksek verimli video codec (HVEC) bulunuyor.

Samsung Electronics gibi üye şirketler, 8KA tarafından onaylandıktan sonra 8K sertifikalı TV'leri tanıtabilecekler. 8KA, 8K ekosistemine üye katılımını, yenilikleri ve içerik geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla bu yıl birçok farklı sektörde daha fazla eğitim vermeyi de planlıyor.

8KA, farklı sektörlerdeki genişlemeye ek olarak, 8K sektörü için yapacağı tanıtım faaliyetlerini demolar aracılığıyla ve 8K özellikli ürünlerin ileri teknolojik gelişimini, üretim sürecini, teslimat seçeneklerini ve görüntüleme cihazlarını sergileyerek yaygınlaştırmayı da planlıyor. Programlar ve girişimler, tüketicilerin 8K içeriği, ekosistemi ve standartları ile nasıl etkileşimde bulunabileceğini gösterecek.

8KA, geçen yıllarda 4K standartlarının benimsenmesi ve tüketici satın alma döngüsünün gelişimine benzer bir şekilde 8K için de içerik oluşturma, dağıtım ve evlerde kullanım konusunda daha fazla yaygınlaşma öngörüyor. Bugüne kadar, ortak şirketler ve kuruluşların 8K Derneği’ne katılması ile üye sayısı genişleyerek 22'den fazla şirkete ulaştı.