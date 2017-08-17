MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Tecavüze uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğu doğurdu

    Tecavüze uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğu doğurdu

    BBC Türkçe
    17 Ağustos 2017 - 13:35Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 13:35

    Hindistan'da bir akrabasının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki kız çocuğu, doğum yaptı ve bir kız bebeği dünyaya getirdi. Yüksek Mahkeme, kürtaja izin vermemişti. Mahkeme, 28 Temmuz'da yapılan başvurunun reddine gerekçe olarak hamileliğin 32. haftasına girilmiş olmasını göstermiş, 'kürtaj için artık çok geç kalındığını' belirtmişti.

    Doktorlardan oluşan bir panelin mahkeme heyetine gönderilmek üzere hazırladığı raporda "Hamileliğin bu aşamada sonlandırılması son derece riskli olur" yazıyordu. Tecavüz ile suçlanan sanık şu anda tutuklu. Yargılanmayı bekliyor.

    Hindistan yasaları, hamileliğin 20. haftasından sonra kürtaja izin vermiyor. Ancak doktorlar annenin hayatının tehlikede olduğu yönünde mahkemeye rapor sunarsa kürtaj yapılabiliyor.

    Son olayda da 10 yaşındaki çocuğun hamile olduğu geç anlaşılabilmişti. Hindistan'da her 155 dakikada 16 yaş altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor.

    Hükümetin yürüttüğü bir çalışmaya katılan çocukların yüzde 53,22'si de bir tür cinsel tacize maruz kaldıklarını anlatmıştı. Çocuklara tacizde bulunan kişiler genellikle güvendikleri kişiler ya da bakıcılar olarak polisin karşısına çıkıyor.

    Hindistan'da her yıl 45 bin kadın ise doğum yaparken hayatını kaybediyor. 15 yaş altı çocukların doğum esnasında hayatlarını kaybetme riski ise iki buçuk kat daha yüksek.

    Etiketler: Hindistan , tecavüz , hint
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri