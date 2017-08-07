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    Tayland'da 'hapishane otele' girmek için para ödüyorlar!

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 17:24Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 17:31

    Tayland’a gelen insanlar, hapishane deneyimi yaşayabilmek için üste para ödüyor. Yabancı bir ülkede hapishane havasını solumanın nasıl olduğunu merak eden turistler için, Tayland’da hapishane temalı bir otel açıldı.

    Macera sever misafirlerine demir parmaklıklar arkasında geçirecekleri bir gece vadeden otelde bir gecelik kalma ücreti 138 liraya denk geliyor.

    Jiletli teller ve çitlerle çevrili arazide yer alan Sook Station adlı otelde, ışıklar belirli bir saatte zorunlu olarak kapatılıyor.

    Hapishane benzeri uygulamalarıyla öne çıkan otele giriş yapan misafirlerin sabıka kaydı fotoğrafları çekiliyor ve giymeleri için çizgili pijamalar dağıtılıyor.

    Taylandda hapishane otele girmek için para ödüyorlar

    Misafirlerin hapishane temasına uygun olarak oda dışında yer alan ortak tuvaletleri kullanmak zorunda kaldıkları otel, misafirlerine rahatlık veren bazı deneyimler de sunuyor.

    Otelde rahatlamak için dinlenme alanları, jakuzi ve parti ışıklarıyla aydınlatılan özenle budanmış çimenlik alanlar da bulunuyor.

    Etiketler: Tayland , Otel , jakuzi
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