Tayland'da 'hapishane otele' girmek için para ödüyorlar!

Macera sever misafirlerine demir parmaklıklar arkasında geçirecekleri bir gece vadeden otelde bir gecelik kalma ücreti 138 liraya denk geliyor.

Jiletli teller ve çitlerle çevrili arazide yer alan Sook Station adlı otelde, ışıklar belirli bir saatte zorunlu olarak kapatılıyor.

Hapishane benzeri uygulamalarıyla öne çıkan otele giriş yapan misafirlerin sabıka kaydı fotoğrafları çekiliyor ve giymeleri için çizgili pijamalar dağıtılıyor.

Misafirlerin hapishane temasına uygun olarak oda dışında yer alan ortak tuvaletleri kullanmak zorunda kaldıkları otel, misafirlerine rahatlık veren bazı deneyimler de sunuyor.

Otelde rahatlamak için dinlenme alanları, jakuzi ve parti ışıklarıyla aydınlatılan özenle budanmış çimenlik alanlar da bulunuyor.