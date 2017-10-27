Tarihin müzayedelik tanıkları

DENİZLER Kitabevi tarafından bugün İstanbul Point Hotel’de düzenlenecek müzayedede birbirinden ilginç fotoğraflar açıkartırmaya çıkıyor. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ve Kurtuluş Savaşı’na ait bugüne kadar bilinmeyen yüzlerce fotoğraf katalogda yer aldı. Müzayedede Dumlupınar Zaferi’nin Ankara’da ilk Meclis’in önünde kutlamasındaki fotoğraftan işgal altındaki İzmir’in kurtuluşu için Halide Edip’in tasarladığı ‘İzmir Türk Kalacaktır’ yaka rozetine birçok eser bulunuyor.





TBMM orduları Büyük Taaruz öncesi Ankara Talimgâh’ta



450 YILLIK KİTAP

Müzayedede satılacak fotoğrafların yanı sıra eşsiz kitaplarda yer alıyor. İbrahim Müteferrika’nın matbaasından yaklaşık 2 asır önce 1560 yılında İstanbul’da basılan Kanuni Sultan Süleyman’a ithaf edilmiş İbranice ‘‘Eliya Mizrahi’’ isimli kitap, yine İbrahim Müteferrika matbaasında 1729 yılında basılan ilk kitap özelliğindeki Van Kulu Lügatı, aynı matbaada basılan 15. kitap olan Tarihi Çelebizade, Sabahattin Ali’nin Remzi Kitabevi tarafından 1943 yılında ilk baskısı yapılan ‘‘Kürk Mantolu Madonna’’ gibi çok kıymetli kitaplar satışa çıkarılacak. Diğer yandan Mithat Cemal Kuntay’ın dostlarının elyazılarıyla edebi yazılar kaleme aldıkları 344 sayfalık defter de müzayedenin gözde eserleri arasında yer alıyor. Necmeddin Okyay’ın hat yazısıyla başlayan defterde Namık Kemal, Mehmet âkif Ersoy, Muallim Cevdet, İbnül Emin Kemal gibi edebiyat ve sanat dünyamızın önde gelen 60 ismi yer alıyor.





Mudanya’da ele geçirilen Yunan topları



İZMİR TÜRK KALACAK

İzmir’in Yunanlar tarafından işgal edilmesine tepki için Halide Edip Adıvar tarafından başlatılan Sultanahmet Mitingleri için çağrı metni ve mitinge katılanların yakalarına taktıkları rozet de müzayede de satışa çıkarılacak. Üzerinde ‘‘İzmir Türk Kalacaktır - 23 Mayıs 1335’’ yazılı kâğıt rozet 750 liradan alıcı bekliyor. ‘‘Müslüman” diye başlayan ve “Sultanahmet’teki iÇtimaya koş, orda bulun’’ gibi sözlerle mitinge çağrı davetiyesi ise 1200 liradan satışa çıkarılıyor.





Telsizciler ve kumandanlar kurtuluş savaşında telsiz başında



ATATÜRK FOTOĞRAFLARI

Atatürk’ün Florya Köşkü’nde manevi kızı Ülkü Adatepe ile çektirdiği fotoğraflar seri halde müzayedede yer alıyor. Yine Libya Şeyhi Sunisi’nin hediye ettiği geleneksel kıyafetleri giyerek poz veren Atatürk fotoğrafı ile birlikte çok sayıda cepheden görüntülerin olduğu fotoğrafların büyük ilgi çekeceği düşünülüyor. Mustafa Kemal ıslak imzalı ilk Meclis kartı, Lozan heyetinin toplu fotoğrafı, Kastamonu’da ilk şapka giydiği fotoğraflar da müzayedede alıcılarını bekliyor. Dumlupınar Zaferi’nin Ankara’da 1922 yılında kutlamalarını gösteren fotoğraf da 450 liradan alıcısını bekliyor.





Mudanya Antlaşması / General Charles Harrington (Solda) İsmet Paşa (Sağda)



BU FOTOĞRAFLAR YAZARA AKADEMİK IŞIK SAĞLAR

DENİZLER Kitabevi sahibi Turgay Erol: ‘‘Bir koleksiyonere ait Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’ye odaklı bir müzayede olacak. Fotoğraflar, dokümanları kapsıyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren Cumhuriyet’in ilk yıllarını kapsıyor. Daha önce görmediğiniz internetten bulamayacağınız komutanlar, askerler ve sivillerin fotoğrafları mevcut. Sadece koleksiyonerler değil araştırmacılara, yazarlara akademik ışık sağlayacak belge ve bilgilerle dolu. İzmir’in işgalinden sonra birçok yerde mitingler yapıldı. Sultaahmet mitingi de bunlardan biri. Halide Edip Adıvar’ın da konuşmalar yaptığı halkı işgale karşı örgütlediği mitinglerdi. Bu mitinglere katılımı artırmak için davetiyeler gönderilmiş ve katılanların yakalarına kağıttan rozetler takılmış. Buna benzer tarihi vesikalar da mevcut.”





İzmir’e Yunan işgali