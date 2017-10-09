Tanıtım gecesine katılmışlar...

Almanya'nın Hessen eyaletinde Giessen Liebig Üniversitesi'ne kayıt yaptıran gençlerin tanışma gecesi kâbus gibi bir kazayla son buldu. 3 Türk genci öldü, bir genç kız da ağır yaralandı.

Kaza, Windhofkurve olarak adlandırılan Butzbach ve Langgöns arasında önceki gece saat 04.30'da meydana geldi. Paula Yalman'ın (23) kullandığı otomobil karşı yönden gelen çekici ile kafa kafaya çırpıştı. Hurda haline dönen araçtan 4 kişiyi itfaiye güçlükle çıkardı.

Yalman ile otomobilde bulunan kuzeni Julia Kabaca (20) ve arkadaşları Kazım Cihan (20) olay yerinde can verdi.

Ağır yaralanan Senem Akyüz (18) ise hastanede tedavi altına alındı.

Antakyalı Julia Kabaca, Giessen Liebig Üniversitesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmıştı. Kuzeni Mardinli Paula Yalman da aynı üniversiteye gidiyordu. Gençler arasında tek ehliyet sahibi olan Paula aracı kullanıyordu.

İki kuzen Butzbach'da Süryani mezarlığına defnedilecek.

Offenbach Ülkü Ocağı'nda dernek çalışmalarına katılan ve Giessen Liebig Üniversitesi'nde İşletme öğrenimi görmeye başlayan Kazım ise olay günü farklı bir araç ile geceye gitmişti. Eğlence dönüşü ise yeni tanıştığı kuzenlerin aracına binmişti.

Tokat Turhallı ailenin kızı Senem Akyüz de ekonomi öğrenimi göreceği üniversitenin gecesine katılmıştı. Akyüz'ün yaşam savaşı sürüyor.

Julia Kabaca

KAZA NOKTASI SABIKALI

Kazanın yaşandığı noktada daha önce de çok sayıda ölümlü kaza yaşandığı öğrenildi. Bölgede keskin bir viraj olduğu kazalara rağmen önlem alınmadığı belirtildi. (Sabah)