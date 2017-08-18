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    Tamamen yerli 5 GB kapasiteli dosya transfer hizmeti

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 07:57Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:57

    Konya'da bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firma, dünyanın her yerinden anında dosya transfer edebilen tamamen yerli, bulut teknolojisi yazılımı "Filegoes.com"u geliştirdi.

    Bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan çifti, 13 yıl önce  üniversite eğitimi için geldikleri Konya'da kendi yazılım şirketlerini kurdu.

    Birçok alanda yazılım üreten Özcan ailesinin, bir yıl önce  geliştirdiği "Filegoes.com" adlı bulut teknolojisi yazılımı, 5 gigabaytlık  dosyayı istenilen mail adresine anında ücretsiz olarak transfer edebiliyor.  Ayrıca gönderilen dosya, yazılım sayesinde 10 gün boyunca sanal bellekte  kalabiliyor.

    Kullanılmaya başlandığı günden bu yana günde 50 bin kişinin dosya  transfer ettiği "Filegoes.com"un 100 bini aşkın premium, yani bulut disk alan  kullanıcısı bulunuyor. "Filegoes.com", web sitesinde 20 gigabaytlık bulut disk  alanını kullanıcısına ücretsiz olarak sunuyor.

    Mehmet Özcan,yaptığı açıklamada, dünyada bulut  teknolojisinin giderek yaygınlaştığını söyledi. "Filegoes.com"un kurumlarda ve iş yerlerinde kullanılabileceğini dile  getiren Özcan, yazılım çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını vurguladı.

    Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milli ve yerli olarak dünyada bir marka haline gelebilecek yazılımı  tamamen biz geliştirdik. Çok bilinen dosya transfer bulut teknolojisi  yazılımlarında en fazla 2 gigabayt dosya gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz dosya  ise 7 gün sanal bellekte kalabiliyor. Ancak bizim geliştirdiğimiz yazılımda 5 gigabaytlık dosyayı istediğiniz gibi gönderebilirsiniz. Üstelik 10 gün boyunca  sanal bellekte de kalabiliyor."

    Yazılımın mobil uygulaması var

    Yazılımın mobil uygulamasının da olduğunu aktaran Özcan, "Webte 5 gigabayt olan dosya transferini mobil uygulamada 20 gigabayt olarak belirledik.  Yani 20 gigabaytlık dosyayı telefonunuzdan istediğiniz yere gönderebilirsiniz.  Ayrıca web'de  dosyalarınızı gönderdiğinizde internetin kesilmesi durumunda  aktarımınız kaldığı yerden devam eder. Aynı dosyayı tekrar yüklemenize gerek  kalmaz." diye konuştu.

    Etiketler: veri transferi , yazılım , uygulama
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