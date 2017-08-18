Tamamen yerli 5 GB kapasiteli dosya transfer hizmeti

Bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan çifti, 13 yıl önce üniversite eğitimi için geldikleri Konya'da kendi yazılım şirketlerini kurdu.

Birçok alanda yazılım üreten Özcan ailesinin, bir yıl önce geliştirdiği "Filegoes.com" adlı bulut teknolojisi yazılımı, 5 gigabaytlık dosyayı istenilen mail adresine anında ücretsiz olarak transfer edebiliyor. Ayrıca gönderilen dosya, yazılım sayesinde 10 gün boyunca sanal bellekte kalabiliyor.

Kullanılmaya başlandığı günden bu yana günde 50 bin kişinin dosya transfer ettiği "Filegoes.com"un 100 bini aşkın premium, yani bulut disk alan kullanıcısı bulunuyor. "Filegoes.com", web sitesinde 20 gigabaytlık bulut disk alanını kullanıcısına ücretsiz olarak sunuyor.

Mehmet Özcan,yaptığı açıklamada, dünyada bulut teknolojisinin giderek yaygınlaştığını söyledi. "Filegoes.com"un kurumlarda ve iş yerlerinde kullanılabileceğini dile getiren Özcan, yazılım çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını vurguladı.

Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milli ve yerli olarak dünyada bir marka haline gelebilecek yazılımı tamamen biz geliştirdik. Çok bilinen dosya transfer bulut teknolojisi yazılımlarında en fazla 2 gigabayt dosya gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz dosya ise 7 gün sanal bellekte kalabiliyor. Ancak bizim geliştirdiğimiz yazılımda 5 gigabaytlık dosyayı istediğiniz gibi gönderebilirsiniz. Üstelik 10 gün boyunca sanal bellekte de kalabiliyor."

Yazılımın mobil uygulaması var

Yazılımın mobil uygulamasının da olduğunu aktaran Özcan, "Webte 5 gigabayt olan dosya transferini mobil uygulamada 20 gigabayt olarak belirledik. Yani 20 gigabaytlık dosyayı telefonunuzdan istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Ayrıca web'de dosyalarınızı gönderdiğinizde internetin kesilmesi durumunda aktarımınız kaldığı yerden devam eder. Aynı dosyayı tekrar yüklemenize gerek kalmaz." diye konuştu.