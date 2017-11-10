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    Taksim'de törene alınmadılar... Bunu yaptılar

    İHA
    10.11.2017 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törenle anıldı. Taksim Meydanı’nda ise hayatın durduğu saat 09.05'te, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören alanına girmek isteyen bir grup ise çevik kuvvet engeli ile karşılaştı. Engellenen grup bu duruma alkış tutarak tepki gösterdi.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtında ise Ulu Önder Atatürk için tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul barosu, siyasi partilerin il başkanlıkları temsilcileri, Sivil Toplu Kuruluşları ve gazi dernekleri temsilcileri katıldı.

    Törende ilk olarak sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, siyasi parti il başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve gazi derneklerinin çelenkleri sunuldu. Ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla Taksim Meydanı’nda hayat adeta durdu. Tören alanındakilerle birlikte meydandaki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

    ÇEVİK KUVVET BİR GRUBU ENGELLEDİ

    Öte yandan bariyerlerle çevrilen tören alanında özel harekat ve çevik kuvvet polisi zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Alana girmek isteyen bir grup ise çevik kuvvet engeliyle karşılaştı. İçeriye girmelerine izin verilmeyen grup, duruma alkış tutarak tepki gösterdi.

    Etiketler: Protesto
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