Tahran ABD’yi BM’ye şikâyet etti

İRAN’da bir haftadır devam eden rejim karşıtı gösterileri protesto etmek için, cuma imamları ve dini otoritelerin çağrısıyla başlayan “destek gösterileri” dün de Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi birçok büyük kentte sürdü. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, önceki akşam yaptığı açıklamada, hükümet yanlısı gösterilerin sona erdiğini duyurarak, protestocuların ülke genelinde 15 bini aşmadığını belirtmişti. Ali Caferi dün de “yeni bir karışıklığın” önüne geçmek için çatışmaların en yoğun yaşandığı Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde birliklerin konuşlandırıldığını açıkladı.

BM’YE MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki rejim karşıtı protestoculara hitaben “Zamanı gelince ABD’den büyük destek göreceksiniz” açıklaması İran’da tepkiye yol açtı. İran, içişlerine karışmakla suçladığı ABD’yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikâyet etti. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, “ABD gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran’ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı (Mike Pence), çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti” dedi.

TRUMP’A TEPKİ YAĞDI

Trump’ın açıklaması dünyada da tepkiye yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın açıklamalarının “neredeyse bizi savaşa götürecek açıklamalar. Bazıları için kasıtlı bir strateji” olduğunu söyledi ve İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değindi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise “Bu iç çatışmayı uluslararası olarak istismar etme girişimine karşı uyarıyoruz. Bu hiçbir şekilde gerilimi yatıştırmayacak” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi İran’ın içişlerine karışmaması konusunda uyardı. Lübnan’daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Trump’ın gösterilerle ilgili hayal kırıklığına uğrayacağını belirtti.

İSTANBUL’DAKİ GÖSTERİYE MÜDAHALE

İran’daki olayları protesto için İstanbul’daki İran Başkonsolusluğu önünde toplanan gruba polis müdahale etti. 11 kişi gözaltına alındı.

ŞAH’IN OĞLU: İRANLILAR KARAR VERİR

DEVRİK İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İngiliz haber ajansı Reuters’a demeç verdi. Yaklaşık 40 yıldır ABD’de yaşayan Pehlevi, ABD Başkanı Trump’ın İranlı göstericilere verdiği desteği övgüyle karşılayarak, “İranlıların kendi özgür iradesiyle kendi kaderini tayin etmesini isterim” diye konuştu. Desteğin lafta kalmaması gerektiğini söyleyen Pehlevi, İranlıların protestolarda göstericiler ve güvenlik güçleri ile çatışmaları belgelemek üzere video, resim ve mesajlarını paylaşabilmeleri için iletişim araçlarına ve sosyal ağlara erişimlerini sağlayacak adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.

YUMURTA KRİZİNİ TÜRKİYE ÇÖZECEK

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, “İran Büyükelçiliği aradı, ülkedeki kuş gribine bağlı olarak yumurta fiyatlarının artması nedeniyle yardım talebinde bulundu. Biz de yardımcı olabileceğimizi söyledik. İki hafta önce yumurta ihracatına başladık” dedi. Ülkede yüzde 70’e yakın tavuğun itlaf edildiğini aktaran Konya, buna bağlı olarak yumurta fiyatlarında fahiş artışın yaşandığını dile getirdi. Şu anda İran’a haftada 50 TIR yumurta gönderdiklerini belirten Konya, yumurta fiyatlarında yaşanan krizin 5-6 ay kadar sürebileceğini ifade etti. AA