SWEATers APP’e dev yatırım

porseverlerin birlikte spor yapabilecekleri partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulmasını sağlayan bir mobil uygulama olarak iOS App Store ile Google Play Store üzerinden yayınlanan SWEATers APP, ilk iki ayda elde ettiği başarı sayesinde alanlarında lider yatırımcıların dikkatini çekti.

Binlerce spor tutkununu sportif aktivitelerle, spora yatırım yapan markalarla ve sportif mekanlarla buluşturan SWEATers APP, 3 milyon TL değerlemeyle Monitise MEA Genel Müdürü Fırat İşbecer, Dore Grup Mali İşler Müdürü Kaan Boyner, Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, A Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler ve Umur Özal’dan çekirdek yatırım aldı.

Spor perakendesi, mobil uygulama teknolojileri ve spor dünyasından girişimcilerin deneyimleriyle büyümesini sürdürecek olan SWEATers APP, Türkiye’de spor sosyal medyası alanında en çok yatırım alan mobil uygulamalardan biri oldu.

Elif Boyner: “Yurtdışı yatırımları için AR-GE çalışmaları yürüteceğiz”

SWEATers App kurucularından Elif Boyner ise iki ay gibi kısa bir sürede elde ettikleri başarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaları şu şekilde özetledi:

-Yurtdışı yatırımları için AR-GE çalışmaları gerçekleştirilecek.

-Yazılım altyapısı geliştirilecek.

-100.000 kullanıcı hedefine ulaşmak için pazarlama faaliyetleri güçlendirilecek.

-İş birliği yapılan markalara ve SWEATstop’lara daha fazla katkı sağlayacak projeler üretilecek.

Türkiye’de spora olan ilgi ve sevginin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Elif Boyner, SWEATers APP ile birlikte yakın gelecekte spor ekosistemini büyütmeye devam edeceklerini, daha fazla kişiyi sporla buluşturacaklarını ve daha çok markayı da bu ekosisteme dahil edeceklerini sözlerine ekledi.

Bugüne kadar 1.500’den fazla etkinlik oluşturuldu

İlk iki ayda 16.350 sayısına ulaşan SWEATers APP’te kullanıcılar, toplamda 1.500’den fazla HADİ! oluşturularak pek çok spor tutkununun aynı etkinlikte buluşmasını sağladılar.

Bugüne kadar SWEATers APP üzerinden oluşturulan HADİ!’lere 2.000’den fazla kullanıcı katıldı.

Bu süreç içerisinde Nike, Under Armour, New Balance, Hillside, Mars Athletic Club, Caffe Nero, SPX Merrell, Zone Fitness ve Reebok gibi saygın markaların yer aldığı SWEATstop ekosistemindeki marka sayısı ise 600’ün üzerine çıktı.

Kullanıcılar SWEATers ekosisteminde neler yapabiliyor?

İlk bir yılda 100.000 kullanıcıya ulaşması beklenen SWEATers’ta kullanıcılar;

-İlgilendikleri spor branşına ve seviyelerine göre spor arkadaşı bulabiliyor

-#HADİ isimli etkinliklerle spor faaliyetlerine ya da spontane aktivitelere katılabiliyor

-Kendi #HADİ’leriyle yeni etkinlikler oluşturabiliyor

-Harita üzerinden spor arkadaşlarını görebiliyor

-Spor arkadaşları yani “SWEATerlar” ile uygulama üzerinden mesajlaşabiliyor

-Sağlıklı yeme-içme yerleri, spor salonları, spor mağazalarını bulabiliyor ve özel imkanlardan yararlanabiliyorlar.