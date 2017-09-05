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    Swarm nedir? Ne işe yarıyor? Nasıl kullanılır?

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:43

    Swarm kullanıcıların ücretsiz olarak yer bildirimi yapmasına olanak tanıyan popüler bir uygulama... Foursquare'in sahibi olduğu uygulama önceleri Foursquare ismiyle hizmet verirken, ardından çıtayı biraz daha yükseltti ve yer bildirimi uygulamasını ayrıştırarak Swarm'ı ortaya çıkardı. Peki Swarm nasıl kullanılıyor?

    Swarm nedir sorusuyla başlayalım isterseniz. Swarm uygulamasıyla bulunduğunuz yeri bildirerek, yakınınızdaki arkadaşlarınızı bulup onlarla iletişime geçebilmeniz mümkün. Arkadaşlarınızın nerede olduklarını merak ediyorsanız ya da bulunduğunuz bölgeye hangi arkadaşlarınız yakın bilmek istiyorsanız Swarm aracılığıyla, uzaklık mesafesine kadar kolayca öğrenebiliyorsunuz. Daha önceden Foursquare uygulamasıyla yer bildirimi yapabiliyor, mekanlara tavsiyeler bırakabiliyorduk. Ancak daha sonra Foursquare, check-in işini Swarm’a devretti ve Foursquare uygulamasını da mekan tavsiyesi aracı olarak kullanıcıların beğenisine sundu. İsterseniz Swarm uygulamasının nasıl kullanıldığını inceleyelim.

    Swarm'ı kullanabilmek için mail adresinizi vermeniz yeterli; bunun dışında Facebook adresinizle de kayıt olabilirsiniz; gayet basit. 

    Uygulamaya giriş yaptığınızda ekranın üst kısmında dört farklı sekme göreceksiniz. Bunlardan ilki, arkadaşlarınızın size ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarınızın size olan uzaklıklarını Tam burada, Birkaç adım ötede, Uzakta olarak sınıflandırarak ayrı ayrı gösteriyor. İkinci sekmede ise arkadaşlarınızın check-in yaptıkları mekanları görebilir, bunları beğenebilirsiniz.

    Swarm nedir Ne işe yarıyor Nasıl kullanılır

    Üçüncü sekme ise Planlar olarak adlandırılıyor. Arkadaşlarınızla buluşma ayarlamak için kullanabileceğiniz bu bölümde gideceğiniz mekanı ve arkadaşlarınızı etiketleyerek onları buluşmaya davet edebilirsiniz.

    Son menüde ise profilinizi görebiliyorsunuz. Yaptığınız check-in’leri, arkadaşlarınızı, bildirimlerinizi bu bölümden takip edebiliyorsunuz. Profilinizin olduğu bölüme girdiğinizde çeşitli butonlarla karşılaşacaksınız. Bunları sırayla inceleyelim.

    Yer bildirimlerinde ve planlarında sizden bahsedenleri, yer bildirimlerinizi beğenenleri ve arkadaşlık isteklerinizi bu ekrandan takip edebilirsiniz.

    Sağ üst kısımdaki artı işaretli buton aracılığıyla da listenize yeni arkadaşlar ekleyebilirsiniz.

    Profil resminizin üstünde sıralı butonlar da sırasıyla; arkadaş listeniz, yer bildirimi yaptığınız yerlerin haritadaki konumları, puan durumu ve yer bildirimi yaparken eklediğiniz fotoğrafları görebileceğiniz bölümler olarak ayrılmış durumda.

    Son olarak uygulamanın Ayarlar kısmı bulunuyor. Bu bölümden bildirimlerinizi yönetebilir, profilinizi düzenleyebilir, bağlı uygulamaları görebilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

    Swarm ve Foursquare uygulamalarının birbirinden farkını anlatan rehber yazımıza da aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: swarm , foursquare , uygulama , yer bildirimi , swarm nedir , swarm nasıl kullanılır
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