Suudi vatandaşı Sophia'la baş başa görüştüler!

Hong Kong merkezli ‘Hanson Robotics’ tarafından tasarlanan ‘Sophia’ isimli robot büyük ilgi görüyor. Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı bulunan ‘Sophia’, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişime geçebiliyor.

Aynı zamanda Sophia, vatandaş olmaya hak kazanan ilk robot olma özelliğini taşıyor. Sophia bunun ilgili de oldukça mutlu ve yaptığı açıklama şu: "Dünyada vatandaşlık alan ilk robot olmaktan onur ve gurur duyuyorum."

Portekiz'de düzenlenen Lizbon Web etkinliğinde de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sophia'yla bigumigu.com'un Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Pembecioğu ile yönetmen Tunç Topçuoğlu birebir görüşme şansı buldu. Bakın ortaya nasıl bir diyalog çıktı?