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    Suudi vatandaşı Sophia'la baş başa görüştüler!

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Robotlar akıl almaz bir hızla gelişiriyor, son teknoloji ise onları iyiden iyiye insana daha çok yaklaştırıyor. Son olarak robot Sophia'nın Suudi Arabistan vatandaşı olması da gelinen son noktayı çok çarpıcı bir birimde ortaya koyuyor. Portekiz'de düzenlenen Lizbon Web zirvesinin de konuğu olan Sophia'ya ilgi büyük oldu. bigumigu.com'un Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Pembecioğu ile yönetmen Tunç Topçuoğlu ise Sophia'yla bir araya geldi, baş başa görüşme yaptı! Ortaya bakın nasıl bir görüşme çıktı?

    Hong Kong merkezli ‘Hanson Robotics’ tarafından tasarlanan ‘Sophia’ isimli robot büyük ilgi görüyor. Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı bulunan ‘Sophia’, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişime geçebiliyor.

    Aynı zamanda Sophia, vatandaş olmaya hak kazanan ilk robot olma özelliğini taşıyor. Sophia bunun ilgili de oldukça mutlu ve yaptığı açıklama şu: "Dünyada vatandaşlık alan ilk robot olmaktan onur ve gurur duyuyorum."

    Portekiz'de düzenlenen Lizbon Web etkinliğinde de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sophia'yla bigumigu.com'un Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Pembecioğu ile yönetmen Tunç Topçuoğlu birebir görüşme şansı buldu. Bakın ortaya nasıl bir diyalog çıktı?

    İnsansı robot Suudi Arabistan vatandaşı oldu
    İnsansı robot Suudi Arabistan vatandaşı oldu!
    İnsana en çok benzeyen robot: Sophia
    Etiketler: suudi arabistan , teknoloji
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