Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına izin çıktı

Suudi Arabistan, ülkedeki kadınlara yönelik baskının sembolü haline gelen politikasında değişikliğe giderek, kadınların otomobil kullanmasını engelleyen yasağı kaldırma kararı aldı. Haber başta Amerikan New York Times (NYT) gazetesi olmak üzere uluslararası basın tarafından ‘son dakika’ gelişmesi olarak manşetlerden duyuruldu. NYT, değişikliğin Suudi devlet televizyonuyla eşzamanlı olarak Washington’daki bir medya etkinliğinde açıklandığını yazdı. Kraliyet Divanı tarafından yayınlanan kararnameye göre; tavsiye vermek üzere 30 gün içerisinde bir bakanlık birimi kurulacak ve yasak Haziran 2018’e kadar kaldırılacak.

OĞUL SELMAN FARKI

Yasağın kaldırılmasına yönelik ivme, Kral Selman’ın 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın iktidar saflarında hızla yükseldiği son yıllarda arttı. Oğul Selman, Suudi Arabistan’ın ekonomisi ve toplumsal hayatıyla ilgili kapsamlı reformları gündeme getirdi. Geçen günlerde bir kadının ilk kez belediye başkanlığına getirildiği Suudi Arabistan’da önceki gün de ülkenin 87’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları için ilk kez kadınların stadyuma girmesine izin verildi.

ALTYAPI YOK, POLİSLER EĞİTİLECEK

Ülkede kadınların otomobil kullanmayı öğreneceği ya da ehliyet alacağı bir altyapı bulunmuyor. Hatta geçmişte direksiyona geçme cesareti gösteren bazı kadınlar hapse bile atıldı. Kadın ve erkeğin toplumsal hayatta çok az bir araya gelebildiği ülkede polislere trafikteki kadınlara nasıl davranacaklarına yönelik eğitim verilmesi de gerekiyor.

DÜNYADAKİ TEK ÜLKEYDİ

Kadının toplumdaki rolünü artırmaya çalışan Riyad yönetimi, dünyada kadınlara araç kullanma hakkı tanımayan tek ülkeydi. Şeriat kanunlarıyla yönetilen ülkedeki yetkililer ve din adamları, yıllar boyunca insan hakları örgütlerince eleştirilen yasağı meşrulaştıran açıklamalar getirmeye çalışıyordu.

‘DOĞRU YÖNDE ATILAN BÜYÜK BİR ADIM’

Suudi Arabistan’da kadınlara otomobil kullanmanın önünü açan karara ilk yorum ABD’den geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gelişmeyi “O ülke için doğru yönde atılan büyük bir adım” ifadesiyle yorumladı.

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