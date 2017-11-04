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    Suudi Arabistan'da hareketli saatler... Prensler gözaltına alındı

    hurriyet.com.tr ve ajanslar
    04.11.2017 - 21:45 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan dün gece çok hareketli saatler yaşadı. Ajanslara önce Yemen'den başkent Riyad'a balistik füze saldırısı gerçekleştiği ve saldırının önlendiği haberi düştü. Bu saldırının hemen sonrasında ise Ulusal Muhafızlar Bakanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı görevlerinden alındı. Ancak Suudi ülkesinin hareketli gecesi daha yeni başlamıştı. Güvenlik bürokrasisindeki önemli görevden almaların ardından ajanslara onlarca Suudi prens, bakan ve iş adamanın da gözaltına alındığı haberleri düşmeye başladı. Gözaltıların ardında ise başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu bulunuyor. Veliaht Prens Salman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ve tüm dünyanın ilgisini çeken 'Ilımlı İslam'a dönüyoruz' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Suudi Arabistan'daki üst düzey bu gözaltıların bu açıklama ardından gelmesi de dikkat çekici...

    Yemen’den, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a balistik füze saldırısı düzenlendi. Dün akşam geç saatlerde meydana gelen saldırının, başkent Riyad’da yer alan Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığı belirtildi. Füze, Riyad yakınlarında Suudi Arabistan’a ait füze savunma sistemi sayesinde havada etkisiz hale getirildi. Suudi devlet kanalı Al-Ekhbariya’ya açıklamada bulunan Suudi Savunma Bakanlığı, Riyad’ın kuzeydoğusuna gönderilen füzenin sınırlı ölçekte olduğunu, saldırı nedeniyle can kaybı olmadığını ve maddi bir zararın oluşmadığını bildirdi. Havaalanındaki hava trafiğinin de normal seyrinde devam ettiği kaydedildi. Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlama, kentin birçok yerinden duyuldu.

    ‘OPERASYON BAŞARILI’

    Yemen’de Husilerin kontrolünde bulunan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Füze saldırısı Suudi başkentini salladı ve başarılı bir operasyondu” denildi. Açıklamada, saldırıda kullanılan füzenin Yemen yapımı olduğu ve ‘Burqan 2H’ adı verilen uzun menzilli bir füze olduğu aktarıldı. Saldırı, Suudi Arabistan’ın kalbi Riyad’a gerçekleştirilen ilk füze saldırısı olması bakımından büyük önem taşıyor.

    ‘FÜZE İMHA EDİLMEDİ’

    Öte yandan, CNN International’a konuşan üst düzey bir Yemen hava kuvvetleri yetkilisi, Suudi Arabistan’ın füzeyi imha ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Yemenli yetkili, Kral Halid Havalimanı’ndaki binlerce Suudi’nin dev alevleri gördüğünü ve Suudi rejiminin bunu saklayamayacağını belirterek, “Bu son değil. Suudi şehirleri sıradaki hedefler olacak. Yeni bir evreye giriyoruz” dedi.

    FÜZE SALDIRISI SONRASI RİYAD'DA HAREKETLİ SAATLER

    Füze saldırısından sonra Suudi Arabistan’da flaş gelişmeler yaşandı. Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih ve Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan’ın görevlerinden alındı. Bakan Fakih’in yerine Ekonomi ve Planlama Bakanlığı’na Muhammed Al-Twaijri’nin, Ulusal Muhafızlar Bakanı Mutab bin Abdullah’ın yerine de Prens Halid bin Ayyaf’ın getirildiği öğrenildi.

    SUUDİ ARABİSTAN’DA YOLSUZLUKLARA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINDI

    Suudi Arabistan’da,Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, önemli mevkilerdeki görevden alınmaların ardından yeni kararlar alınmaya başlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, geç saatlerdeülkede yolsuzluklara ve çeşitli suçlara bulaşmış kişilere karşı acil önlemler alınması yönünde bir dizi kararlar aldı. Suudi Arabistan’ın Resmi Haber Ajansı SPA’da saat 22.20’de yayınlanan Kraliyet Kararnamelerine göre rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olanlar hakkında işlemlerin başlatılması ve araştırmaların sürdürülmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.

    BANKADAKİ PARALARINA EL KONULACAK

    Ülkede rüşvet ve yolsuzluklara karşı mücadele amacı güden komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen şüphelilerin, yurt dışına çıkışları engellenecek, bankalardaki tüm paralarına el konulacak ve tüm şirketleri kontrol altında tutulacak. Araştırmalar sonucunda suç unsurları sabit olanların ise derhal tutuklanacakları belirtildi.

    Çeşitli bakanların ve üst düzey komutanların görevden alınmasının hemen ardından böyle bir kararın yayınlanması dikkat çekerken, tüm gözler Kral Salman bin Abdulaziz’e çevrildi.

    SUUDİ ARABİSTAN’DA ’TUTUKLAMALAR BAŞLADI’ İDDİASI

    Suudi Arabistan’a yönelik Yemen’den düzenlenen füze saldırısının ardından başkent Riyad’da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kral Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı oluşturulmasına karar verilen Rüşvet ve Yolsuzluklara karşı mücadele komisyonuharekete geçti. Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı komisyonun bazı prens ve eski bakanların tutuklanması yönünde karar aldığ ı önü sürüldü.

    Al Arabiyye haber kanalı da ülkede tutuklamaların başladığı yönündeki haberi son dakika olarak okurlarına duyurdu.

    ONLARCA SUUDİ PRENS VE BAKAN GÖZ ALTINA ALINDI İDDİASI

    Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı acilen oluşturulan Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu’nun Başkanlığını yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın tutuklular listesini komiteye verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine onlarca prens ve eski bakanın göz altına alındığı iddia edildi. Tutuklanan prens ve eski bakanların rüşvet ve yolsuzluklara karıştığı ileri sürülüyor.

    Al Arabiya televizyonu haberi son dakika gelişmesi olarak duyururken, başkent Riyad’ta endişenin hakim olduğu yönünde yorumlar yer aldı. Sitenin haberinde Riyad’da sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, havalimanlarında kontrollerin üst düzeye çıkarıldığı ve olası kaçışların önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca henüz isimleri açıklanmayan bazı ünlü Suudi iş adamlarının mal varlıklarına da el konulduğu yönünde iddialara yer verildi.

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