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    Suriye'den Türkiye için çirkin ifadeler! 'Saldırganlık'

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, Türk askerlerinin İdlib’e girmesi konusunda Türkiye'yi 'saldırganlıkla' suçlarken bu durumun açıklanmasını talep etti.

    Rus RİA Novosti'ye konuşan Suriye Enformasyon Bakanı Tercüman "Herkes Türk askerlerinin İdlib ve sınırdaki başka noktalarda olması ve ABD'nin bazı bölgelerde, kuzeyde ve El Tanf'taki varlığının saldırganlık ve işgal olduğunu biliyor. Tüm bunları Suriye'nin egemenliğini, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal eden düpedüz bir saldırganlık olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

    "KARŞILIK VERME HAKKIMIZ VAR" TEHDİDİ

    Şam'ın tüm Suriye topraklarında kontrolü ele almak istediğini belirten Tercüman, "Bu saldırganlığa uygun zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkımız var. Suriye ordusu, Suriye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her kum taneciği üzerinde kontrolü ele alacak" ifadelerini kullandı.

    Tercüman, "Astana ve Cenevre'de olanlar bence ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyan tüm vatansever hakların ulusal diyaloğu çerçevesinde Suriye'de gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı. 

     

     

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    Etiketler: türkiye , beşar esad
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