Suriye-Irak sınırında ABD-Rusya satrancı

İRANLI milisler, Lübnan merkezli Şii Hizbullah örgütü ve Rusya’nın desteğiyle ülkenin doğusundaki Deyrizor kentinin çevresinde 3 yıldır süren DEAŞ kuşatmasını kıran Suriye ordusu, aynı ismi taşıyan vilayette ilerlemeye devam ediyor. Deyrizor kentinin güneybatısındaki Teym petrol sahası Suriye güçlerinin eline geçti. Petrol zengini Deyrizor vilayeti Suriye’nin doğusundaki Irak sınırını kontrol altına almak için kilit önemde.

‘CEZİRE FIRTINASI’

Irak sınırındaki bölgeler halen terör örgütü DEAŞ’ın hakimiyetinde olmakla birlikte batıdan Suriye ordusu ilerlerken, kuzeyden de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dün operasyon başlattı. Deyrizor Askeri Konseyi, taarruzun adının SDG’nin ilan ettiği kantonun adına ithafen ‘Cezire Fırtınası Operasyonu’ olduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin belkemiğini oluşturduğu SDG’nin Rakka operasyonu da sürüyor.

‘İRAN KORİDORU’

Suriye ordusu da Deyrizor kuşatmasını kırmasının ardından yaptığı zafer açıklamasında, kenti, Irak sınırındaki bölgeleri DEAŞ’tan geri almak için saldırı noktası olarak kullanacağını belirtmişti. Öte yandan Amerikan haber ajansı AP, Washington’ın, ‘İran koridorunu’ yani Irak üzerinden Şiilerin kontrolünde bir Tahran-Şam hattını engellemeye kararlı olduğunu yazdı. DEAŞ sonrası Irak sınırına ABD’nin mi yoksa Rusya-İran’ın mı hakim olacağı sorusunun cevabı bölgenin geleceğini de etkileyecek. AP’nin haberine göre ABD’nin SDG dışında desteklediği Suriye’nin güneyindeki muhalif gruplar, ülkenin güneydoğusundaki Tanif kentinden Deyrizor’a doğru ilerlemek için hazırlık yapıyordu ancak Suriye güçleri haziran ayında Irak sınırına kadar ulaşınca muhaliflerin yolu kesildi. Muhaliflerin güneyden ilerleme planı bozulunca ABD, Suriye’nin kuzeyindeki SDG’ye döndü.

SDG, dün Deyrizor yönünde operasyon başlattığını duyurdu.

‘ORGANİZE BİR ORDUYUZ’

SDG’nin 4 bin savaşçısı olan Deyrizor Askeri Konseyi’nin komutanı Ahmed Ebu Hawla operasyondan önce yaptığı açıklamada, “Eğer rejim çatışma isterse ve bize kurşun sıkarsa cevap vereceğiz” dedi. Hawla, “Biz organize bir orduyuz. Milis ya da ayrı tugaylar değiliz. Ortak bir askeri liderliğimiz ve koordinasyon için bir operasyon odamız var” ifadelerini kullandı.