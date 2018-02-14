Süperbilgisayarda bitcoin üretmeye kalkınca tutuklandılar!

Nükleer silah laboratuvarlarındaki bilgisayarların, füzyon reaktörlerinin simülasyonu gibi işlemler ile ülkelerin termonükleer araştırmalarının düzgün çalışacağından emin olmalarını sağlamak gibi çalışmalar için kullanılmaları gerekiyor. Ancak görünene göre, üst seviye bir Rus laboratuvarındaki bilim adamları, bu bilgisayarların kripto-para birimleri ile para kazanmak için kullanılabileceğini düşünmekteydiler.

Rus Federal Nükleer Merkezi (VNIIEF) bilim adamları, merkezin BBC'ye Cuma günü yaptığı açıklamaya göre "bilgisayar tesislerini 'madencilik' de dahil olmak üzere kişisel amaçlar için izinsiz bir şekilde kullanmaktan dolayı" tutuklandılar.

Kripto-para birimi işlemlerini doğrulayan çalışma olarak tanımlanabilecek "madencilik" eğer yeterince güçlü bir bilgisayara sahipseniz oldukça kârlı bir çalışma olabiliyor. Özellikle ilk zamanlarda yüksek miktarda gelir sağlayan bu işlem şu anda oldukça rekabetçi bir ortama sahip ve bitcoin gibi pek çok kripto-para biriminin değerlerinin düşmesi de para kazanma oranını düşürmekte.

Ancak eğer bir başkasının bilgisayarına ve elektrik hattına erişim sağlamak için bir yol bulursanız, kârınız ciddi oranda artabilmekte. Bu yüzden de her gün yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor.

Rusya'daki bu davada detaylar tam olarak açıklanmamış olabilir ancak yerel haber kaynaklarının BBC ve Rus Interfax haber ajansına söylediklerine göre bu işlemlerde bir süperbilgisayar kullanılmıştı. Makinenin güvenlik sebebiyle internete bağlı olmaması gerekiyordu ve maden işlemi de makinenin ağa bağlı olduğunun fark edilmesi ile bulundu.

Laboratuvar, soğuk savaş döneminde (yaklaşık olarak 100km uzaklıkta bulunan) bir başka şehrin parçası gibi gözükmesi için Arzamas-16 olarak adlandırılmış olan Sarov şehrinde bulunuyor.

Kripto-para birimleri dijital ödemelere imkan tanıyor ancak bu ödeme ve el değiştirme işlemlerinin doğrulanması ile kaydedilmesi – madencilik – güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Sistem, bilgisayarlarını bu işlem için kullanan kişileri yeni yaratılmış birimler ile düzenli olarak ödüllendiriyor ve bu sistem de, para birimlerinin değeri arttıkça daha da fazla kişiyi kendisine çekiyor.



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